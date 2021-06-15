新加坡內部安全局周二公佈，當局自1月底起拘留本地男子姚俊威（Dickson Yeo Jun Wei），指他收受外國政府金錢，為自稱中國智庫成員的外國情報人員撰寫報告，提供涉及新加坡政治的情報。當局沒點名「外國情報人員」和「外國政府」是哪個國家，而姚俊威去年曾在美國被判替中國進行間諜活動罪成。

40歲的姚俊威曾是新加坡李光耀公共政策學院博士生，2019年11月在紐約甘迺迪機場被捕。美國政府指他在2015至2019年間，為中國提供涉及F-35B隱形戰機等內部情報，去年認罪後被判囚14個月。姚俊威去年12月服刑完畢，被遣返新加坡，旋即再被新加坡當局拘捕，由1月29日起還柙至今。

曾投考公務員 意圖收集情報

新加坡內部安全局指，姚俊威2016年至2019年身在美國期間，亦有向外國提供有關新加坡政治的情報和報告，為此在新加坡開設空殼公司，並替外國政府招聘人員，以及在新加坡接觸多人。姚俊威亦曾經投考公務員，試圖獲取更多情報但落選。

當局形容姚俊威替外國情報機關工作，並已完成多項任務，以獲取金錢報酬，他被捕後承認早已知道招攬他的所謂智庫人員，實為外國情報機關成員。當局強調有必要繼續還柙姚俊以助調查，強調嚴正看待所有與外國政府勾結、損害新加坡安全和利益的活動。

新加坡亞洲新聞台/新加坡《聯合早報》

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