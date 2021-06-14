美國總統拜登周三會在瑞士日內瓦與俄羅斯總統普京舉行峯會，拜登周一形容普京是值得重視的對手。

拜登在北約峯會後舉行記者會，沒再重提普京是「殺手」，但說曾與對方會面，說對方硬朗聰明。他說會對美俄峯會達成的任何承諾會抱「先驗證後信任」的審慎態度，又說會向普京提出美俄可合作的範疇，「如他選擇不合作，做出類似網絡攻擊的行為，我們會回應，會以眼還眼」。

拜登說，如果美俄有分歧，他會向對方表明紅線何在，例如烏克蘭的主權和領土完整。

拜登提到被判監的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny），說一旦他死了，俄羅斯與其他國家的關係勢將受損。

普京周二接受美國全國廣播公司訪問時，指美國的網絡攻擊指控無根據，說「甚麼也入我們數——干預選舉、網絡攻擊等等，已不只一次了，他們有拿出過證據嗎？都是子虛烏有的」。

普京又將俄被指鎮壓俄羅斯異見者與美國大舉拘捕1月衝擊國會大廈參與者一事相提並論，指美國迫害表達政見者。他說：「你們將之視為俄羅斯異見，視為俄羅斯政府不容異見。我們的看法截然不同。」他續說：「你知450人因為進入美國國會大廈而被捕嗎？……他們只是來表達政治訴求。」

美俄峯會前夕，拜登會在比利時布魯塞爾與歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾會談。根據路透社取得的會後聲明草稿，聲明將提到「我們有機會有責任幫助民眾糊口，保他們安全，對抗氣候變化，捍衞民主人權」。

美聯社／路透社

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