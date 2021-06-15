（北美通訊）加拿大一份房地產租金排名報告指出，大多倫多地區房租去年受疫情拖累下滑，但隨着疫苗接種率增高、經濟逐步重啟，市內多區租金亦已止住跌勢，漸趨平穩，甚至開始有回升迹象；其中平均房租最貴的旺市（Vaughan）更在4月錄得近1成升幅。

由房地產諮詢公司Bullpen Research & Consulting，聯合房屋出租網站TorontoRentals.com發佈的《2021年5月大多倫多地區租賃報告》（Toronto GTA May Rent Report 2021），主要按多倫多各社區的平均租金和年度變化，以及各物業類型的每平方呎租金進行排名。報告顯示，多倫多房租去年持續下跌，但如今市內各區的租金已開始漸趨穩定。

多倫多現時有14個社區的平均月租高於2,000元（加元，下同，約12,795港元），最貴的社區是羅斯代爾摩爾公園（Rosedale-Moore Park），平均月租為2,308元；比去年首4個月下跌14%，而該區出租單位的平均面積為 769平方呎。其次依序為帕默斯頓小意大利區（Palmerston-Little Italy）和達弗林格羅夫區（Dufferin Grove），平均月租分別是2,235元和2,203元。另外，央街（Yonge St.）和聖克萊爾大道（St Clair Ave.）等社區的租金跌幅最大，下跌39%，而跌幅最小的為海柏公園北區（High Park North），僅下降3%。

TorontoRentals指出，物業類型是影響租金變動的主因之一。報告指，「如果去年有很多大型單位出租，而今年又有很多小型單位出租，則會拉低平均租金，導致不能反映房東降低租金的事實。」

除了對各社區進行排名外，報告又引用多倫多市政府的數據指，旺市的公寓平均月租最高，高達2,136元，更在4月錄得近1成升幅。而彼克靈區（Pickering）緊隨其後，增幅達8.3%，平均月租為1,790元；而域比區（Whitby）月租則最低，為1,510元。報告續指，實際上，多倫多的租金按月增幅增長僅1%，顯示該區業主招租需求仍持續上升，希望能吸引更多租客。

Bullpen Research總裁邁爾斯（Ben Myers）認為，防疫措施和疫苗供應延誤令大量員工被迫在家工作，亦令租住近郊地區的大型房屋需求強勁。而加拿大統計局1月公佈的報告指，越來越多原本住在都市的民眾在2019年7月至2020年7月期間搬往近郊居住，也使得多倫多城市居民流失量創下新高。

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