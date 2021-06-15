美國總統拜登周二與歐盟領袖會面，在峯會展開前，雙方在貿易摩擦取得突破，宣佈爭持17年的波音和空中巴士客機補助戰中暫時休戰5年，讓雙方集中應對中國新崛起的民航業帶來的威脅。

白宮在美歐會議後發表聲明，總統拜登周二指，美歐的協議有助應對中國的競爭，「我們同意合作，去挑戰及應對中國在此行業的非市場做法，而這種做法令中國企業享有不公平的優勢」。

美國貿易代表戴琪表示，雙方達成協議，同意5年內不向對方飛機徵關稅，但如美方判定美國公司跟歐盟公司沒有「公平競爭」，可恢復關稅。她指這宣佈「化解了美歐在貿易上長期的一根刺」，讓雙方終可一起應對共同威脅，抗衡「中國在這行業的非市場做法」。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）亦表示這是突破，指「掀開了我們關係的新一章，從訴訟轉到在飛機上合作」。

美國波音與歐洲空巴的爭端始於2004年，當時美國向世界貿易組織（WTO）申訴，指控歐盟對空巴的補貼削弱了波音的競爭優勢。美國總統特朗普上台後，爭議演變為關稅戰，殃及食品與飲料產業等與飛機製造無關的領域，向共115億美元（897億港元）的貨品徵稅。美歐3月時宣佈休戰4個月至下月11日。

不過雙方還有其他衝突未解決，特朗普任內亦以國家安全為由，向由歐盟入口的鋼和鋁徵收關稅，歐盟對美國貨徵稅報復，其他爭議包括跨國科企稅、北溪天然氣管道和中歐投資協定。

路透社／法新社

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