英國研究發現，感染印度變種毒株（Delta），病徵主要有頭痛、流鼻水，與患原毒株時的咳嗽、失嗅覺味覺、發燒等病徵大相逕庭。

「ZOE COVID症狀研究」發現，40歲以下的印度變種毒株感染者，主要病徵為頭痛、喉痛、流鼻水；40歲以上感染者病徵為頭痛、流鼻水、打噴嚏。

主持研究的倫敦國王學院（King’s College London）病毒學家斯派克特（Tim Spector）表示，對年輕人而言，感染印度變種毒株，感覺像患重感冒。他指出，感染者就算身體沒有甚麼不適，仍會傳染別人，呼籲任何人若懷疑中招，應接受檢測。

根據英國國民保健服務（NHS）資料，COVID-19的典型病徵為咳嗽、失嗅覺味覺、發燒，但斯派克特說，研究發現上述病徵現在已不那麼普遍，而病徵之轉變似乎與印度變種肆虐有關。

「ZOE COVID症狀研究」自去年3月開始追蹤疫情，數以百萬計英國人通過ZOE應用程式通報病徵。

斯派克特說，自5月開始研究最普遍COVID-19病徵，發現第一位是頭痛，影響66%的40歲以下患者和53%的40歲以上患者，繼而是喉痛、流鼻水、發燒，咳嗽只排第五，失嗅覺味覺更是10大不入。

研究又發現，由於已接種疫苗，40歲以上感染者病徵較少而且輕微。

斯派克特說，「印度變種的影響似乎略有不同」。由於病徵有變，他擔心許多年輕人就算中招也未獲診斷，導致他們進一步播毒。

英國廣播公司／《太陽報》

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