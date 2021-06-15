匈牙利首都布達佩斯本月初有數以千計民眾上街遊行，抗議上海復旦大學在建設分校的計劃，總理奧班雖表示會就事件舉行公尺，政府卻沒有停止計劃的打算。匈牙利國會周二（15日）通過政府建議，向管理復旦大學分校的基金會捐出布達佩斯的官地。

隸屬執政黨青年民主主義者聯盟（Fidesz，青民盟）的國會議員，周二以壓倒性的票數，支持將多瑙河岸的四塊官地捐贈給一個負責管理上海復旦大學分校校園的基金會，而這些用地本來是規劃為當地匈牙利學生宿舍。法律規定政府必須在明年4月大選後，至2022年底前，向國會提交包括成本在內的項目最終計劃。

不過，有意在下年大選挑戰奧班的布達佩斯市長卡拉克松尼（Gergely Karacsony），就尋求在大選前就分校項目舉行公投。他周一在社交網Facebook表示：「布達佩斯市民已經就政府計劃表態：96%的不想在當地學生宿舍區域，建一間中國共產黨大學。」他與大學城所在的第九區區長均反對此案，並把建校地址周邊的道路，改名「達賴喇嘛道」、「自由香港道」、「維吾爾烈士徑」、「謝仕光主教道」，以示抗議。

右翼總理奧班（Viktor Orban）上周表示會將有關議題交由公投決定，他在的記者會上反駁自己親中，理由是：「所有這些國家，包括中國或越南，都會在每次國際會議開始時，向我們保證他們只是尋求務實合作，不想對我們強制執行他們的意識形態立場。」

匈牙利政府今年4月與上海復旦大學簽署協議，在首都布達佩斯一幅原計劃興建匈牙利學生宿舍村的用地，興建復旦大學海外分校，造價估計達18億美元（139.8億港元），比匈牙利政府2019年的高教總支出13億美元（100.9億港元）還多，其中15億美元（116.5億港元）來自一間中國銀行的貸款。校園計劃2024年落成，總面積50萬平方米，是首間設於歐盟境內的中國大學分校。反對奧班的人士憂慮，此分校會損害匈牙利的高等教育質素，並協助北京增加對匈牙利和歐盟的影響力。政府則指建校有助吸引新研究及新投資。

路透社／《蘋果》資料室

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