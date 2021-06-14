七大工業國集團（G7）峯會周日正式落幕，各方於會後發表共同聲明，促請中國尊重人權及基本自由，並點名提到香港、新疆和台海局勢，反映西方國家的團結。但彭博社指，從峯會其間和會後各方發言互動，均反映各國在對華立場等議題上仍然存在分歧。

文章指，今次是經歷美國前總統特朗普時代後的首次G7峯會，並發表會後公報，這被認為在特朗普時代是難以發生。儘管已較之前融洽團結，但各國領袖之間仍然存在分歧。以英國脫歐為例，約翰遜與馬克龍就北愛爾蘭議題針鋒相對，令兩者關係出現波瀾。

文章指，美歐關係更為微妙。默克爾在峯會閉幕後受訪，表示一位新美國總統「並不意味着世界不再有問題」。意大利總理德拉吉則指，對峯會的整體感覺是積極但很現實，而主題是「G7應對中國和其他專制國家採取甚麼態度」。

拜登希望重建聯盟，並表明美國回來了。但默克爾表示，歐洲將「會對我們不能接受的事上直言不諱」，也沒有忘記美英兩國在疫情最嚴重時期拒絕出口疫苗；但歐盟縱使接種疫苗進度緩慢，仍沒有阻止疫苗出口到英美兩國。

文章指，會議予人感覺是拜登即使受到歡迎，部分原因只是他並非特朗普，且即使是友好成員，也不會一下子恢復之前的「常態」，昔日美國主導決策和編排議程等事上已結束。相反，即使默克爾9月不再代表基民盟參加大選，但她認為美國以外其他成員在決策重大事務上，應享有更平等地位。

各國對華取態差異

至於G7各國對華取態差異，文章形容是「微妙而明顯」。雖然各國領導人未必支持Covid-19病毒來自武漢實驗室的說法，但會後公報仍支持調查。不過，當談及更實質問題，包拾如何應對中國崛起的經濟實力、以及中國面對國際批評時的態度，G7領導人仍然難以展示團結一致。

報道引述一名G7官員表示，歐洲尤其是意大利和德國，認為被美國推向反華論述，這並不能準確反映他們與拜登的對話。而會後公報有關中國的內容，亦未如美國所要求般強烈。報道引述一名美國官員堅稱其未被淡化，儘管透過比較以往聲明顯示，在提及中國方面仍有猶豫。例如在官方版本中，美國努力指出在與德拉吉的30分鐘談話有討論到中國，但其實甚至未提及中國。

歐洲企圖取中間路線

報道指，歐洲更為重視經濟利益，他們越來越被擠壓在兩個超級大國之間，而因疫情關係，中國經濟比預期更早地超越競爭對手美國。這解釋歐洲對於過激地推動反華訊息的戒備。

文章形容，馬克龍是尋求中間立場的領導人，他在峯會熱情擁抱拜登，其Twitter充斥着他與拜登的互動；但與此同時，儘管他稱北京是「經濟對手」，亦指出法國希望找到與中國合作的方法，G7不應成為反華俱樂部。

彭博社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）