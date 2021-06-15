美國司法部被指在前朝政府時秘密向蘋果公司索取民主黨議員通訊記錄後，現任司法部長加蘭（Merrick Garland）周一宣佈，已責成副司法部長莫納科（Lisa Monaco）評估和改善司法部截取立法機關通訊記錄的政策，更嚴謹地審查國會議員的通訊記錄，強調政府的調查或檢控工作，不能涉及政治等考慮，任何違反這原則的官員也需要負責任。

司法部早前被指在特朗普執政期間，曾秘密向蘋果公司發傳票，要求取得民主黨眾議員希夫（Adam Schiff）和斯沃韋爾（Eric Swalwell）的通訊記錄，而這兩名眾議員都曾高調批評特朗普。加蘭在聲明中指，司法部需恪守對法治的承諾，並確保三權分立原則。

加蘭周一亦與《紐約時報》、《華盛頓郵報》和美國有線新聞網絡（CNN）代表會面，這3間傳媒機構早前均有記者在特朗普任內，遭司法部取得通訊記錄。司法部形容會面具建設性，雙方同意建立更好的規則。

《紐約時報》發行人阿瑟沙茲伯格（Arthur Gregg Sulzberger）稱，正嘗試了解事件全貌，並已要求司法部日後禁止截取記者的通訊記錄。《華盛頓郵報》發行人瑞安（Fred Ryan）則表示，歡迎華府暫停截取記者通訊記錄，並要求華府解釋此前的截取行為。

麥康奈爾斥獵巫 上屆正副部長齊稱不知情

民主黨眾院多名領袖周日表明，將在國會層面調查司法部在特朗普時期的「流氓行為」。司法部監察長霍羅威茨（Michael Horowitz）上周五表示，其辦公室正審視司法部在特朗普時期使用傳票取得議員和記者通訊記錄的情況，再判斷這些做法是否涉及不當動機。共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）則批評，民主黨主導的調查是獵巫。

美國傳媒先後報道，特朗普時期的兩任司法部長塞申斯（Jeff Sessions）和巴爾（Bill Barr），還有時任副司法部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）都對事件不知情，其中《華爾街日報》上周五以引述消息人士方式指，塞申斯和羅森斯坦不知道司法部曾向蘋果公司發傳票，巴爾則主動向政治新聞網站Politico稱，他任內沒注意到有國會議員的通訊記錄被截取。

路透社/英國《每日郵報》

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