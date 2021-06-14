中國電訊設備製造商華為財務總監孟晚舟周一要求法庭頒令禁止報道滙豐文件內容。加拿大檢控官反對禁令，違反「公開審理原則」

華為2月入稟英國高等法院，要求滙豐銀行提供內部文件，以證明孟晚舟沒有誤導滙豐，被法官駁回。華為之後轉戰香港法庭，要求滙豐披露涉華為案相關文件。高院法官陳靜芬4月就雙方同意的內容頒下命令，同意華為向滙豐取閱有關文件，惟部份內容需要遮蓋。

根據孟晚舟代表律師上周五提交的文件，華為代表律師與香港滙豐4月同意向孟的律師團發放文件，條件是「要盡合理的努力」不公開機密資料。

代表加拿大政府的檢察官反對頒禁止報道令（publication ban），上周五向法庭提交文件，指出禁令必須符合公開審理原則，文件內容必須選擇性遮蓋而非禁止公開整份文件。

多個傳媒機構亦反對禁令。

孟晚舟律師團說新文件或有助證明美國當局在孟晚舟案誤導加拿大政府，4月以需時閱讀文件為由，要求押後引渡聆訊至8月再審，獲副首席大法官霍姆斯（Heather Holmes）批准。

美國當局指控孟晚舟誤導滙豐銀行有關華為與伊朗的交易，導致滙豐可能觸犯美國對伊朗制裁令。加拿大應美國要求，2018年12月在溫哥華國際機場拘捕孟晚舟。

孟晚舟引渡聆訊定於8月底完成。

路透社

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