日本疫情仍然未能平息，成為東京奧運舉辦的最大障礙，也惹來國內強烈反對聲音。如今距離東京奧運開幕不到50日，民間要求取消或延期的聲音更加強烈。然而，這不等於無人支持東京奧運如期舉行，只是支持者往往怯於發聲。

英國廣播公司（BBC）訪問兩名支持東京奧運如期舉行的人士時，他們均表示希望一睹運動員在比賽場上的英姿，而且讓運動員可以展現過去5年來的訓練成果，但兩人在接受訪問時都要求匿名，指反對人士會向所屬工作機構投訴，為免影響同事和上司就要求匿名。

東京奧運應否如期舉行已經變成情緒主導的爭拗，包括運動員在內的支持者都不敢公開發聲。游泳運動員池江璃花子在社交媒體收到訊息，要求她退賽或反對奧運。其後她在Twitter稱，因疫情要求取消奧運是人之常情，但「要運動員因而要承受公眾壓力是十分痛苦」。欖球運動員中村知春亦在Twitter寫道：「我不可以公開表示希望奧運如期舉行，因為我知道這只是運動員的自我。」

日本人追求完美 令討論兩極化

記者佐佐木俊尚指，很多日本運動員保持低調，是因為公眾期望他們沒有政治立場，而日本政府一直沉默，只是不斷重覆「東京奧運將會以安全穩妥的方式舉行」，「就算東京奧組委及執政自民黨被輿論抨擊，亦再無恰當的解說工作」。

他認為，日本人追求完美的本質亦令討論變得兩極化，一味要求零風險對事情本身並無幫助。他說：「如果你回看歷史，向我們推銷核能時也是說100%安全，而不是提出有關持續能源供應的重要性大於其風險的相關討論。」

BBC的受訪者之一加藤勝彥（譯音）願意公開支持如期舉行奧運，認為社會缺乏溝通，「政府和東京奧組委都已經訂立了非常嚴格的感染控制措施，只是無人知曉，需要透過媒體在國內外多加宣傳應對策略」。

英國廣播公司

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