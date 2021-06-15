美國總統拜登上周在英國出席G7峯會，其間到溫莎堡拜會英女皇伊利沙伯二世，但被皇室專家批評連番違反皇室規矩，不只公開披露與英女皇會面的談話內容，與英女皇見面時亦未除太陽眼鏡，甚至赴宴時比英女皇更遲到場。

爆與女皇談話內容被指違皇室規矩

拜登與夫人吉爾周日（13日）拜會英女皇後，在倫敦希斯路機場準備登上空軍一號前，接受記者訪問。拜登披露英女皇想知道關於普京和習近平的事，他說：「我們有很好的對話，她想知那兩名領袖……一個是我即將會晤，普京先生，她也想知道關於習近平的事。我們討論了很久，她非常慷慨。」

皇室專家指，一般而言不應透露與英女皇的私人談話內容，作為拜登上任的特朗普在2018年訪英時也同樣犯過規。皇室評論員菲茨威廉斯（Richard Fitzwilliams）表示︰「英女皇應該曾經告訴（前第一夫人）米歇爾（Michelle Obama）皇室規矩是垃圾。但無論如此，跟英女皇對話是嚴格規定要保密，透露內容便是破壞信任。而總統拜登披露英女皇曾問及俄羅斯和中國領袖，就是違反這條規矩。」

菲茨威廉斯續指︰「很可能是，G7自視為民主保障，對抗像俄羅斯和中國的政權，這言論可能是預先安排的主題。將很快見普京的總統（拜登）一般不會披露（與英女皇對話）細節，而拜登披露英女皇所過問的事情是令人驚訝，但似乎這訊息是要強調她的政府（英國）及其跨大西洋盟友（美國），均對總統普京和中國國家主席習近平的極權政府活動有很大關注。」

赴宴較英女皇更遲抵達亦失禮節

此外，拜登同日見英女皇時，繼續戴上太陽眼鏡，未有除下，亦被批評不符皇室規矩。皇儲查理斯的前管家格蘭特哈羅德（Grant Harrold）表示，拜登由一開始問候英女皇，就應除下太陽眼鏡，而並非直到會見時除下，「如果你面對面會見英女皇，不應該有太陽眼鏡或其他東西，因為任何引見之下眼神接觸是很重要的」。

特哈羅德指出，不論身份如何，所有人見英女皇的時候都不應戴太陽眼鏡，「即使是皇室成員見面，都要除下太陽眼鏡」。

而在七國集團（G7）峯會歡迎宴上，拜登和夫人吉爾姍姍來遲，在英女皇抵達後數分鐘才到場，亦不符合禮節。英國禮儀培訓公司Debretts指出，「所有人要比皇室要員先到場才是正確，而且規矩要求沒有嘉賓會較皇室成員更先離開」。

英國《每日郵報》／《每日快報》

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