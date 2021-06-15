根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.76億、死亡人數超過380萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,347萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.9萬。印度確診人數突破2,951萬，死亡人數超過37萬。巴西確診人數超過1,745萬，死亡人數超過48.8萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利、阿根廷確診則突破400萬。哥倫比亞、西班牙、德國、伊朗確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、墨西哥、烏克蘭、秘魯。印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

路透社：美病亡數突破60萬

路透社周一統計顯示，美國病亡人數已經突破60萬，佔全球總數15%。

身在歐洲的總統拜登表示，雖然疫情有所紓緩，但指60萬這個死亡數字是可悲里程碑，呼籲國民防疫不要鬆懈，盡快接種疫苗。

另外，全球確診數字連續七周下跌，但世界衞生組織總幹事譚德塞警告，危機仍在，指出非洲確診數急升，而這地區無論疫苗、診斷、氧氣都難求，情況令人憂慮。

路透社／德新社

美迪士尼世界批准已打針遊客除罩

美國佛羅里達州迪士尼世界周二起容許已接種疫苗的遊客選擇是否戴口罩入場，未完成接種疫苗的遊客，在室內和玩機動遊戲時仍須戴口罩，12歲以下遊客因為未合資格打針，故仍須戴口罩。所有遊客無論有否打針，乘坐園內交通工具時都要戴口罩。

美聯社

德單日新增確診數降至1千以下

德國疾控機構公佈的新增確診人數為549，為該國近八個月來單日新增確診數首度低於一千宗。目前，德國各地正陸續解封，但德國聯邦政府和相關專家警告稱，不應過快解除已實施一年多的口罩強制令。

德媒報道，首都柏林擬於本周內推出新口罩規定，今後在室內仍須繼續戴口罩，但在劇場、電影院、歌劇院等場所，將不必再戴N95口罩，而只用戴普通醫用口罩。

不過，德國聯邦政府副發言人菲茨當天警告稱，應當避免過快解除口罩強制令，而應採取漸進的方式逐步退出目前實施的防疫措施。她表示，考慮到目前新出現的變異毒株所帶來的危險性，如果人人都能繼續保持自律和謹慎，那麼所有人都將從中獲益。

中新社

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