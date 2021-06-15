白羅斯異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）周一現身白羅官員安排的記者會。反對派指他是在脅迫下出席記者會，形容他是人質。

流亡海外的普羅塔塞維奇，所乘客機上月23日飛越白羅斯領空時，被白羅斯政府強制轉飛明斯克降落，隨後被當局拘留。

白羅斯當局周一在明期克舉行記者會，再為迫降客機捉記者事件解畫，其間普羅塔塞維奇與四名官員一同現身，其中兩名官員穿軍服。普羅塔塞維奇說自己「一切都很好，沒有人打我，沒有人碰我」，又說他損害了白羅斯，現在想予以補救。

白羅斯調查部門負責人戈拉（Dmitry Gora）在記者會上表示，與普羅塔塞維奇同時被捕的俄籍女友薩佩加（Sofia Sapega）被控破壞社會和諧，被囚於明斯克國家安全委員會（KGB）轄下監獄。

在記者會現場的一名英國廣播公司記者坦言，普羅塔塞維奇顯然是在脅迫下現身記者會。

反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）的高級顧問維亞科卡（Franak Viacorka）說：「無論他（普羅塔塞維奇）說甚麼，不要忘記：他是人質。（白羅斯總統盧卡申科）政權把他當成戰利品。」

白羅斯政府曾在拘捕普羅塔塞維奇後三日，播出他「被認罪」片段，其額頭有明顯瘀傷。

英國廣播公司／半島電視台

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