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種族仇恨於網路蔓延 專家籲全民一起阻止「瘋狂叔叔」言論

1小時前
穆斯林家庭遇害一案，令加拿大再次關注國內種族仇恨問題。有專家指，除了立法外，同時呼籲所有加拿大人都有責任盡其所能去阻止種族歧視和恐懼在生活上蔓延，以免進一步演變成網絡仇恨。

（北美通訊）穆斯林家庭遇害一案，令加拿大再次關注國內種族仇恨問題。有專家指出要徹底消除種族仇恨，除了立法外，亦呼籲所有加拿大人向身邊家人和朋友對話，消除種族恐懼和歧視思想，以免進一步演變成網絡仇恨。

加拿大安大略省一名男子上周一駕駛農夫車（pick-up truck）撞向一個正在十字路口等候過馬路的穆斯林家庭，造成4死1傷。警方表示，這家人是因為他們的信仰而成為攻擊目標。事件受全國關注，種族仇恨再度成為全國議題。另有大批民眾於上周五發起遊行悼念遇襲家庭，呼籲終止種族主義和仇恨伊斯蘭。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、安省省長福特（Doug Ford）和加拿大穆斯林全國委員會均譴責這次事件是出於仇恨的「恐怖襲擊」，亦促使政府承諾立法規管網絡仇恨言論。下議院議員上周呼籲政府召開緊急會議，以制定針對伊斯蘭的種族仇恨方案，並且計劃召開以打擊反猶太主義為重點的會議。

而加拿大種族關係基金會（Canadian Race Relations Foundation）執行董事哈希姆（Mohammed Hashim）表示，雖然政府需要帶頭採取適當措施解決仇恨問題，但解決問題並不僅僅取決於政府。除了立法外，所有加拿大人都有責任盡其所能，去阻止種族歧視和恐懼在生活上蔓延，因為這些恐懼有可能演變成網絡仇恨。「仇恨實際上是將恐懼變為極端暴力。我們看到的是那些對種族的恐懼正在急劇蔓延，尤其是在網路上。」

哈希姆又表示，溝通是非常重要的一環，「我們每個人身邊都會有些發表瘋狂言論的『瘋狂叔叔』（Crazy uncles），我們可能覺得這些只是無傷大雅的對話，但一旦他們在網上分享這些言論，便有可能助長仇恨風氣，滋生種族仇恨。」他認為，每個人都有責任與這些有著仇恨思想的親友對話，撥亂反正。

他以前進步保守黨候選人貝內特（Jeff Bennett）為例，貝內特上周在臉書提及2014年自己身為候選人時，部分選民表示因為他是白人而投支持票。「亦有義工跟我說去年曾嘗試做志願者，但競選辦公室給人感覺就像是身處中東。我當時應該請他們離開，但我沒有。」哈希姆強調，與抱有種族主義想法的家人和朋友進行對話溝通至關重要，因為這些溝通可以消除他們對其他種族的誤解。

此外，保守黨議員加納（Michelle Rempel Garner）亦在近日一篇博客文章中指，保守黨在2015年提出面紗禁令等針對穆斯林習俗的議案時，自己當時並沒有為穆斯林社區發聲而深感抱歉。她又強調，那些是錯誤的政策，誰也不應對此保持沉默。

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