（北美通訊）穆斯林家庭遇害一案，令加拿大再次關注國內種族仇恨問題。有專家指出要徹底消除種族仇恨，除了立法外，亦呼籲所有加拿大人向身邊家人和朋友對話，消除種族恐懼和歧視思想，以免進一步演變成網絡仇恨。

加拿大安大略省一名男子上周一駕駛農夫車（pick-up truck）撞向一個正在十字路口等候過馬路的穆斯林家庭，造成4死1傷。警方表示，這家人是因為他們的信仰而成為攻擊目標。事件受全國關注，種族仇恨再度成為全國議題。另有大批民眾於上周五發起遊行悼念遇襲家庭，呼籲終止種族主義和仇恨伊斯蘭。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、安省省長福特（Doug Ford）和加拿大穆斯林全國委員會均譴責這次事件是出於仇恨的「恐怖襲擊」，亦促使政府承諾立法規管網絡仇恨言論。下議院議員上周呼籲政府召開緊急會議，以制定針對伊斯蘭的種族仇恨方案，並且計劃召開以打擊反猶太主義為重點的會議。

而加拿大種族關係基金會（Canadian Race Relations Foundation）執行董事哈希姆（Mohammed Hashim）表示，雖然政府需要帶頭採取適當措施解決仇恨問題，但解決問題並不僅僅取決於政府。除了立法外，所有加拿大人都有責任盡其所能，去阻止種族歧視和恐懼在生活上蔓延，因為這些恐懼有可能演變成網絡仇恨。「仇恨實際上是將恐懼變為極端暴力。我們看到的是那些對種族的恐懼正在急劇蔓延，尤其是在網路上。」

哈希姆又表示，溝通是非常重要的一環，「我們每個人身邊都會有些發表瘋狂言論的『瘋狂叔叔』（Crazy uncles），我們可能覺得這些只是無傷大雅的對話，但一旦他們在網上分享這些言論，便有可能助長仇恨風氣，滋生種族仇恨。」他認為，每個人都有責任與這些有著仇恨思想的親友對話，撥亂反正。

他以前進步保守黨候選人貝內特（Jeff Bennett）為例，貝內特上周在臉書提及2014年自己身為候選人時，部分選民表示因為他是白人而投支持票。「亦有義工跟我說去年曾嘗試做志願者，但競選辦公室給人感覺就像是身處中東。我當時應該請他們離開，但我沒有。」哈希姆強調，與抱有種族主義想法的家人和朋友進行對話溝通至關重要，因為這些溝通可以消除他們對其他種族的誤解。

此外，保守黨議員加納（Michelle Rempel Garner）亦在近日一篇博客文章中指，保守黨在2015年提出面紗禁令等針對穆斯林習俗的議案時，自己當時並沒有為穆斯林社區發聲而深感抱歉。她又強調，那些是錯誤的政策，誰也不應對此保持沉默。

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