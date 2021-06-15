美國西部比往年提早出現極端熱浪，料氣溫可達46℃，持續至本周末，醫生警告民眾提防被灼熱的戶外地面燙傷。

美國國家氣象局表示，西南部沙漠地區近日有高壓脊形成，令通常7月和8月出現的極端熱浪提早出現。西部多個城市氣溫前日顯著上升，料內華達州拉斯維加斯和阿利桑那州鳳凰城氣溫本周內攀升至46℃，蒙大拿和懷俄明州也達43℃。

較北州分的氣溫到周中或稍降，但阿利桑那、猶他、內華達和加州部份地方將持續炎熱。當局已向這些地方發出極端酷熱警告至周末，提醒民眾小心中暑和提防山火，警告電網或因太多人開冷氣超負荷。

除了中暑，醫生還擔心民眾會被戶外地面燙傷。鳳凰城燙傷中心總監福斯特指，當柏油路面暴曬至下午2時，溫度可達77至82℃，接觸皮膚不久就可造成燙傷。近期也有醫學期刊指，有些人因脫水和中暑等病症或醉酒跌倒在灼熱路面上，難以自行站起，導致燙傷傷勢更嚴重，須留院較長時間和接受手術。

鳳凰城三成燙傷者入ICU

去年鳳凰城燙傷中心周邊地區的同類個案比前一年多49%，為有紀錄以來最多，幾乎所有人要接受傷口切除或皮膚移植等治療，三成要送入深切治療部，兩成要使用呼吸機，七人死亡。

美聯社