COVID-19疫情肆虐全球，即使不少國家逐漸控制疫情，但部分患者染病後遲遲未能康復，甚至出現後遺症。美國一項周二發表的研究指出，接近五分之一無症狀COVID-19患者在感染一個月後，仍出現「後COVID綜合症」，發展出疲勞、肌肉失調以至情緒低落等問題。

「後COVID綜合症」（Post-COVID syndrome）又名「長COVID」（long COVID），指患者在染病後4周且接受治療後，卻仍有COVID-19症狀或其他後遺症出現，可持續最少3個月。非牟利組織FAIR Health研究由去年2月至今年2月間，196萬名美國人的保險索賠文件，是至今涉及最多患者的「長COVID」研究。

住院患者一半有後遺症

數據顯示，住院接受治療後出院的患者當中，有0.5%在初次確診30天或以後死亡，比未住院患者的機率高46倍。19%的無症狀COVID患者在確診30天後仍有「長COVID」問題，而有症狀但未住院的患者中，有27.5%報稱在一個月後仍然不適，住院患者更達50%。

研究發現，最常出現的「長COVID」問題按序為疼痛、呼吸困難、高膽固醇、疲勞不適以及高血壓。至於心理健康問題則以焦慮最為常見，其次是抑鬱、適應障礙和抽動症狀。假如單計兒童的話，腸道問題則取代高膽固醇成為第三大常見問題。

年輕女性較多

大多數「長COVID」事件出現在女性身上，但個別問題例如心肌炎，則在男性間較為常見，佔病例的52%。按年齡計，出現「長COVID」者有四分之一人為19至29歲。

不過，研究最大缺點是缺乏從未感染COVID的對照組，以證明患者出現的健康或心理問題是由COVID導致，而不是巧合，珘階段造成「長COVID」原因仍未明。

法新社

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