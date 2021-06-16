根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.76億、死亡人數超過381萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,348萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數突破60萬。印度確診人數突破2,957萬，死亡人數超過37.7萬。巴西確診人數超過1,753萬，死亡人數超過49萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利、阿根廷確診則突破400萬。哥倫比亞、西班牙、德國、伊朗確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、墨西哥、烏克蘭、秘魯。印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等11國確診宗數均超越100萬大關。

美研究發現病毒或前年12月已在美流傳

美國國家衞生研究院（National Institutes of Health，NIH）研究發現，美國五個州至少七人可能早在2019年12月已經感染COVID-19病毒，比官方公佈的美國首宗確診病例早幾星期出現。

美國在去年1月21日宣佈全國首宗確診病例，但NIH分析2.4萬個志願者在2020年1月2日至3月18日期間提供的血液樣本，發現來自伊利諾州和麻省的志願者，在去年1月7日及8日得知病毒抗體檢測結果已呈陽性。由於抗體在感染後約兩周才會產生，故他們可能在2019年12月下旬已中招。

研究又發現，抗體檢測呈陽性的七人，並非來自西雅圖、紐約等疫情重災區，而是來自伊州、麻省、密西西比州、賓夕凡尼亞州、威斯康辛州等。分析公司GlobalData傳染病和眼科學主管布林（Michael Breen）指出，研究結果反映如果能採取更快更廣泛的檢測，或能更好掌握疫情，及時採取適切的應對策略。

路透社／法新社

紐約899人接種過期輝瑞要補打

紐約衞生官員周二表示，899人本月在時報廣場疫苗注射站接種了過期輝瑞疫苗，呼籲他們盡快排期再打針。提供接種服務的公司致歉，說他們接種的疫苗雖然過期但不構成危險。

美聯社

美州國家盃相關確診增至52宗

接辦美洲國家盃的巴西，衞生部周二表示，與賽事相關的確診個案增至52宗，包括33名職球員及19名工作人員。其中一些中招工作人員是在巴西利亞工作，其他則在里約熱內盧。

美聯社

阿斯利康「抗體雞尾酒」療法測試失敗

英國阿斯利康藥廠研發的「抗體雞尾酒」療法，後期測試結果顯示未能防止感染病毒者發病。

「AZD7442」混合兩種抗體。研究評估療法能否防止八天前感染病毒的成人出現病徵，結果發現有效率僅為33%，並不具有「統計顯著性」。

路透社

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