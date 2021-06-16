加拿大政府近日再新增兩項港人永久居留途徑，並形容香港處於艱難時刻，加拿大會繼續與香港人同行。但當地傳媒報道，加拿大移民部門駐港官員去年6月向聯邦政府提交的內部報告指出，不應假設被控與示威相關罪名的香港人是無罪。

《環球郵報》取得加拿大移民、難民及公民管理局（IRCC）香港辦公室去年6月撰寫的報告，標題為「不能信納的風險」（Inadmissibility Risks）。報告指出若有涉及示威相關控罪的香港人申請簽證或政治庇護時，不應一概視他們為無罪（innocent），「不能假設所有控罪是政治化或由當局捏造的，衝突時曾發生令人震驚的暴力襲擊畫面」。

報告提到，由2019年6月9日至去年5月29日，約9,000名港人被捕，約1,547人等待審訊，被捕者被控非法集結、暴動、縱火和藏械等罪。內部報告亦警告，「香港仍是全球犯罪網絡的紐帶，經加拿大輸出或輸入黑錢和毒品」。

加拿大移民、難民及公民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）辦公室則回應稱，當局不相信被控與示威相關罪名的香港人都是尋求逃避法律制裁的罪犯，而且不會假設他們面對的所有控罪都是正當的。他的新聞秘書科恩（Alexander Cohen）解釋︰「我們不會揣測任何個別個案，但會基於事實和特點小心評估每個個案。我們再次重申，任何人都不會因參與和平抗議被指控或定罪，而被取消香港移民途徑或任何其他途徑的資格。」

今次是加拿大律師庫蘭德（Richard Kurland）通過《資訊獲取法》(access-to-information law）取得報告，並轉交予《環球郵報》，他指出，應嚴肅關注當局這項建議，「這令人不安，因為加拿大可能無法區分真正的人權示威者和輕微罪犯」。

人權觀察中國部主任理查森（Sophie Richardson）則表示，願意為報告作者上一課香港《公安條例》，指法例過度限制言論自由和和平集會權利，而且被用作拘捕和檢控示威者。他坦言︰「如果加拿大政府立場是任何來自香港的人被控非法集結應該自動不獲考慮，這是個真實問題，因為很多控罪確實是虛構。如果他們對參與示威的人達到這種審查程度，我肯定希望他們也要對想移民到加拿大的香港警察也有同樣的審查。」

加拿大《環球郵報》

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