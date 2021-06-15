【修補裂痕】美國總統拜登繼續修補與盟友關係之旅，繼G7和北約峯會後，昨天在比利時布魯塞爾出席美歐峯會。雙方謀求緩和貿易緊張關係之餘，亦尋求攜手應對氣候變遷、COVID-19疫情；還要鞏固西方陣線捍衞人權民主、應對中俄。在貿易和科技方面，美歐擬成立委員會抗中，目標「只能由民主國家、而非中國或其他獨裁國家，負責寫21世紀貿易科技守則」。

拜登與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）開峯會，愛爾蘭裔的拜登在開場白改動愛爾蘭詩人葉慈名句說：「世界變了，徹底變了。」他又指美歐在加強貿易和技術合作，以及建設綠色經濟，都有「巨大的機遇」，問題是想法一致和分享相同價值的國家能否合作，「改善我們和世界其他人的生活水平」。

抗氣候變遷 捍民主人權

峯會議程廣泛，包羅貿易投資、科技、疫情、氣候變化和外交。會後聯合公告指，美國和歐盟謀求成立一個美歐「貿易與科技委員會」（Trade and Technology Council, TTC）。Politico網站引述兩名歐盟官員，指目的是合作抗衡中國影響力。

針對中國力爭透過大手筆投資、收購等行為而成為人工智能、機械人與半導體新世代產業的世界領袖的構想，美歐期望攜手發展推動新興科技的共同標準、改善數碼世界的監管機制，由此合作遏制中國。委員會也會尋求跟澳洲、日本等投契的國家，以及世貿等國際組織合作。

據指歐盟早在去年12月提出有關倡議後，拜登政府積極回應。白宮上周宣佈設立由美國貿易代表戴琪領導的工作組，就預期是這個美歐委員會的一部份，負責與歐盟協調在人工智能、量子電腦運算與生物技術等方面訂定標準，亦會謀求攜手保障關鍵產品供應鏈。

聯合公報關注香港自治倒退

白宮國安顧問沙利文日前已明言，拜登與歐盟夥伴的目標是「只能由民主體制的國家、而非中國或其他獨裁國家，負責寫21世紀貿易科技守則」。

美歐峯會會後發表的聯合公報，表示會協調對中國的共同關注，包括新疆和西藏侵犯人權、香港自治和民主倒退、經濟脅迫、失實資訊宣傳、南海和東海狀況，並強調台海和平穩定重要性，又強調美歐合作是要「根據雙方共同的民主價值觀，包括對人權的尊重，為新科技」定下基礎與守則。

另外，美歐亦會成立一個歐盟—俄羅斯論壇，尋求應對胡作非為日增的莫斯科、尤其是針對散播假訊息及濫用科技作惡等行為，交換意見。眾所周知，拜登訪歐重大任務是修補前任總統特朗普造成美歐關係的裂痕，重設跨大西洋關係，攜手設定共同目標並應對環球挑戰。惟美歐之間也存在摩擦，尤其是貿易上的衝突，雙方昨同意暫停飛機補貼貿易戰五年。另外，據聯合聲明，美歐亦承諾加強合作應對氣候變遷，惟雙方迴避明確設下淘汰用煤的期限。拜登在美歐峯會前，早上先拜會了比利時國王與首相，傍晚轉往瑞士，今日將在日內瓦與俄羅斯總統普京舉行首腦會談。

路透社/法新社/Politico