（北美通訊）今期加拿大彩票Lotto Max獎金高達1.28億元（加元，下同，約8.1億港元），創下有史以來新高，將在周二晚揭曉結果。

Lotto Max每周進行兩次攪珠開彩，每張售價5元的彩票可以從50個號碼當中揀選7個號碼，選中7個號碼才能贏得頭獎或百萬元大獎。自4月24日開始，已經連續7個禮拜沒有人中頭獎，令獎金一直累積，像雪球般越滾越大。除了頭獎高達7千萬元外，另設總值5,800萬元的58個百萬元大獎（Maxmillion），獎金總額高達1.28億元。

博彩公司OLG發言人比頓泰（Tony Bitonti）周一表示這是非常罕見的事，沒有印象在近期有見過如此大額獎金。「自4月24日那期的1千萬獎金被來自安省（Ontario）的兩票瓜分後，獎金就由4月27日開始累積。」而上一次高達7千萬元的頭獎則在2月，由來自安省諾爾維爾（Noelville）的一對夫婦一注獨得。

比頓泰又表示，他曾頒發多次7千萬元獎金，這往往扭轉中獎者整個人生。「人們提交銀行月結單時，裡面餘額大多只有幾百元。然後當他們用手機向我展示賬戶由1千元變成7千萬元時，這真是令人興奮不已。」

OLG公司指，買1注彩票贏得7千萬元的機率是3,320萬分之1。而比頓泰建議中獎的幸運兒可以立即在彩票背後簽名並通知OLG公司。

比頓泰續稱，很多中獎者需要數周整頓才來領獎，而且他們直至頒獎那一刻，仍然感到難以置信。「他們的生活會在一夜之間完全改變，可能會有很多買新車、新房屋、四處旅遊等想法，但我們通常會問一個問題，你想如何花費剩下的6,900萬元？」

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