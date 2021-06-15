令英國押後四星期進行最後階段解封的Delta變種病毒，在74個國家錄得相關個案，恐成為全球主流傳播病毒。有研究顯示，這種最早在印度發現的變種，病徵與感染原始病毒不同，容易令染疫者誤以為僅患上重感冒而掉以輕心，未能及時求醫並四處播毒。

英格蘭公共衞生部門（PHE）報告顯示，Delta變種病毒傳播力比最早在英國發現的Alpha變種病毒高至少40%，在家庭傳播風險亦高64%。在英國，Delta變種佔新確診個案約96%。美國藥品管理局（FDA）亦指，在美國與它相關的個案近乎每兩周增倍，佔新確診約10%。

倫敦大學國王學院主導的研究顯示，Delta變種病毒的病徵，與原始病毒所出現咳嗽、失去嗅覺及味覺、發燒等不同。由病毒學家斯派克特主導的病徵研究發現，最多患者出現頭痛，其次分別是喉嚨痛、流鼻水及發燒，咳嗽才排第五，失去嗅覺甚至不在頭十位。

斯派克特認為，由於病徵與以往所認知的大相逕庭，患者或以為自己僅染上重感冒，不求醫到處播毒加快疫情擴散。他亦指出，年輕人的病徵可能較輕微，呼籲他們若認為自己染上感冒，應留在家中並接受檢測。數據顯示，英國未接種疫苗的人口中，確診個案增速較快，其中以年齡介乎20至29歲的人最多，緊隨其後的為0歲至19歲。

在醫學期刊《刺針》發表的蘇格蘭研究顯示，疫苗對抗Delta變種病毒方面，或不如Alpha變種病毒高。施打兩劑阿斯利康或輝瑞疫苗，分別對預防感染Delta變種上提供60%及79%保護率，同樣比針對Alpha變種病毒的保護力低13個百分點。研究指出，阿斯利康的保護率較低，可能反映它需要較長時間在體內產生抗體。

近三成不治者已打兩針

PHE指疫苗仍「高度有效」預防感染Delta變種入院，指其研究顯示接種首劑阿斯利康或輝瑞疫苗，入院風險分別降低71%及94%，施打第二劑後更增至92%及96%。蘇格蘭研究得出的數字卻較低，指接種任何一種疫苗兩針後，感染Delta變種入院風險約減70%。但PHE報告指，迄今因感染Delta變種病毒而死亡的42人中，仍有29%已打兩針。英國現有約57%成年人口完成接種兩劑疫苗，政府已把40歲以上民眾接種兩劑疫苗相隔周數由12周減至8周，並希望在下月19日前，三分之二成年人口已完成接種兩劑疫苗。

英國《衞報》/《泰晤士報》/法新社/美國《華爾街日報》