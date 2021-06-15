美國總統拜登周三將於瑞士日內瓦會晤俄羅斯總統普京，屆時料將重提美國近年對俄羅斯的指控。與此同時，美俄峯會也是拜登歐洲之旅的最後一站，拜登在會晤普京前亦不忘跟七大工業國集團（G7）、北約等盟友討論此事，使美俄峯會變成他拉攏盟友歸邊的其中一項議程。另外，連接俄羅斯和德國的北溪二號（Nord Stream 2）天然氣管道即將竣工，從各方的立場和爭議亦可略窺美俄德三國角力。

事前諮詢默克爾約翰遜 增盟友參與感

消息人士透露，拜登過去數天在G7峯會、北約峯會和美歐領袖會晤期間，都善用上午沒有會議的空檔，與國務卿布林肯、國家安全顧問沙利文等官員討論美俄峯會的議題，還曾邀請德國總理默克爾等外國政要給予意見，甚至見英女皇也談及普京，可見拜登十分重視今次美俄峯會。

周一在北約峯會後，拜登透露北約所有成員國一致支持他與普京會面，他亦向各成員國交代在美俄峯會的計劃，因此獲各國領袖致謝。美國有線新聞網絡（CNN）形容，拜登正讓盟國感到有份參與美俄峯會，對外展示西方國家之間團結一致。英國首相約翰遜則預告，拜登將向普京發表強硬訊息，反映他曾參與涉及美俄峯會的討論。

白宮官員預告，拜登跟普京的會面將分成兩節，其中一節參與的官員人數較少，另一節則較多，暫仍未能確定二人會否單對單會談。

阿富汗及伊朗議題 或有合作空間

普京在俄執政逾20年，拜登是他第5名會晤的美國在任總統，即使之前跟不同類型的美國總統交手，但兩國關係始終持續轉差。美國近年多次指控俄羅斯網絡攻擊、干預大選，又不滿普京壓制當地反對派，以至吞併克里米亞等，故難料今次美俄峯會可以為兩國關係帶來轉機。

外界預計，拜登會跟普京討論涉及兩國共同利益的議題，包括阿富汗局勢和伊朗核協議等，但難望可帶來戲劇性進展。拜登周日曾經對普京提出交換囚犯的建議「鬆口」，稱保持開放態度，流亡海外的俄羅斯異見人士布勞德（Bill Browder）隨即表達憂慮，白宮其後才透過沙利文急急改口。

阻普京「表演」 拒辦聯合記者會

此外，拜登也預定不會跟普京舉行聯合記者會，而是選擇各自見記者。官員透露俄方曾尋求召開聯合記者會，但拜登參考2018年美俄峯會後，普京在記者會上與特朗普儼如一唱一和的畫面後，決定拒絕俄方要求，免給普京「表演機會」。拜登周日亦表示，他無意進行「誰在記者前表現較好」的較量。

英國廣播公司（BBC）則形容，普京能與拜登會面已是勝利，象徵俄羅斯繼續與美國平起平坐，站於地緣政治的中心。相反，拜登在會前未能保證可從俄方身上獲得任何東西，但預計他將繼續歐洲之行強調「民主對抗專制」的主軸，而在美俄峯會上，代表專制一方的明顯便會是普京。

美國有線新聞網絡/英國廣播公司

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）