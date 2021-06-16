美國與德國一項聯合研究發現，去年中國對歐洲的直接投資大幅下降45%，創下近10年以來新低，中國對英投資更暴跌77%，研究人員警告隨着中國與歐洲的關係惡化，中國對歐投資或會進一步受挫。另一方面，澳洲和新西蘭近日民調分別發現，兩地人民對中國的負面觀感正增加，新西蘭人更首次把中國視為威脅。

研究由總部設於美國紐約的研究公司榮鼎集團（Rhodium Group）和德國智庫墨卡托中國研究中心（Merics）聯合進行，發現去年中國對歐盟和英國的直接投資總額只有65億歐元（78億美元），按年減少45%。研究同時提到今年首季中國對歐投資仍在下降，料這趨勢今年將持續。

德國、法國、英國仍然是中國在歐洲最主要的投資目標，當中以德國居首，中國投資額大減的英國則保住第三。

去年歐盟領袖與中國達成投資協定草案，但上月被歐洲議會叫停談判。研究提到法國、意大利以至東歐的波蘭和匈牙利等歐盟國家都收緊對外國直接投資的監管，導致多項中資收購告吹，加上疫情影響以及中國收緊資金外流，都拖累中國對歐投資水平，惟歐洲仍是具吸引力的投資地方。

疫情致澳洲人對華觀感負面

與此同時，悉尼科技大學澳中關係研究院周三發表最新研究結果，顯示多達76%表明不信任中國，80%受訪者認為澳洲的經濟過度依賴中國，逾6成受訪者同意澳洲政府對北京採取更強硬的政策。

去年澳洲要求調查疫情源頭，導致中澳貿易糾紛升級，中方其後向多項澳洲出口產品實施貿易制裁。研究人員在3月至4月期間，於網上訪問2,000名澳洲成年人，發現72%受訪者贊成政府公開要求調查疫情源頭，62%受訪者形容他們對中國的觀感在疫情爆發後變得負面。

儘管認為澳洲處理對華關係「做得好」的受訪者只有32%，但多達79.6%受訪者形容兩國均對改善雙方關係有責任，且認為中國應負更多責任的受訪者，較認為澳洲應負責任的高8個百分點。受訪者普遍認同與中國的連繫有助澳洲繁榮，但同意澳洲經濟以至學術界已過度依賴中國，並反對中國投資澳洲農業和地產。

領導研究的學者科林森（Elena Collinson）和伯克（Paul Burke）形容，中國的經濟脅迫已開始發揮作用，而澳洲政府對北京的反擊亦達到新的高度。

紐民調：國民首視中國為威脅

新西蘭亞洲基金會周三發表的年度調查亦顯示，35%新西蘭人如今把中國視為威脅，按年大增13個百分點，比率首次超越視中國為朋友的人數，亦僅次於俄羅斯和北韓。

新西蘭惠靈頓維多利亞大學國際關係副教授楊格（Jason Young）指出，中國在南海的行徑令不少新西蘭人感到震驚，加上傳媒對中國的報道增多，亦令國民更注意到中國，導致民意改變。

路透社/德新社/新西蘭Stuff網站

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