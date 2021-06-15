七國集團（G7）、北約，跟着是美歐峯會，美國總統拜登連續三日在不同峯會，都爭取到在聯合公報顯著加入批評和抗衡中國的內容，外界認為是「天下圍中」的轉捩點。

德促保持對話 嚇阻並行

美國上任總統特朗普也強硬對華，但在疏離盟友下，只能單幹。拜登則成功促使盟友「上車」，公報「三連發」中更令向來把重心放在俄羅斯的北約，指中國帶來「系統性挑戰」。

美國喬治敦大學教授麥艾文（Evan Medeiros）認為，各國「跨越了一個非常重要的地緣政治門檻」，歸邊背後原因是「中國的行為改變了對風險的考量」。

布魯金斯學會外交資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）認為，這些制華公告未至於影響中國國家主席習近平在國內權力，但眾大國批評累積下去，有可能引發「我們是否走在正確軌道」的問題。

不過，歐洲多國跟中國經濟合作規模大，抗華力度始終有保留。德國總理默克爾在北約峯會後就強調，中國在許多問題是敵手、也是夥伴，北約應一方面透過嚇阻和強化國防，另一方面保持對話意願，雙軌並進與中國來往。

美國有線新聞網絡（CNN）分析也指出，連環公報口頭上對華強硬，落實力度卻有待觀察，像G7公報抗衡一帶一路的全球基建計劃，交由專責小組探討，資金規模和來源等細節欠奉，而公報中關注新疆香港人權和台海局勢，也沒明言跟進行動。

美國《華爾街日報》/有線新聞網絡