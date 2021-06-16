南非裔男子姆耶尼（Lindani Myeni）今年4月14日在夏威夷的寓所附近，誤入一對亞裔夫婦的住處，遭前來調查的3名警察開槍擊斃。姆耶尼的家屬事後入稟控告警方，近日再公開事發單位門鈴攝錄鏡頭片段，顯示姆耶尼手無寸鐵，曾多次向該對夫婦道歉，到場警員也在開槍後才表明身份。不過片段同時顯示，姆耶尼明知自己入錯屋，但仍一度徘徊在門外，更向報警夫婦表示想看他們的電話。

29歲的姆耶尼與美籍妻子2019年結婚，婚後育有一雙兒女，槍擊案前三個月舉家搬到妻子出生地檀香山。姆耶尼家人已入稟控告警方和3名涉案警員，指開槍動機是出於種族歧視。警方在4月16日曾公開警員隨身攝錄機片段，顯示姆耶尼無聽從警方命令趴在屋外地上，警方的電槍疑因故障，對姆耶尼未起作用。

事發時手上無武器 僅持頭巾

姆耶尼家屬的代表律師近日公開涉事單位門鈴影片，顯示入住的王姓夫婦當晚入屋後不久，戴着口罩和非洲祖魯族（Zulu）傳統頭巾的姆耶尼也脫鞋入屋，但他很快便步出屋外，此時他左手拿着頭巾和手機，不過沒有離開，而是站在王姓夫婦家門外。

這時王婦假裝打電話報警，片段可見高聲說「你好，有人闖進我的住所……他就在門外」，她的丈夫則向屋外喊「這裏不是寺廟」。然而姆耶尼沒有離開，王婦於是致電報案中心，表示一名自稱來自南非的男子站在家門前，接線中心問她男子有沒有武器、是否曾向夫婦大叫等，女子回答說沒有，王男則致電屋主報告事件。

死者入錯屋後仍留在別人家門前

這時姆耶尼再走近王姓夫婦家門前，說了三次「對不起」，又說「我認識你們，我可以看看你們的電話嗎？」其後再穿鞋走上車。不過姆耶尼過了不久又回頭，在門外舉手並再說了一句「對不起」，這時屋內男子向屋主表示姆耶尼已道歉和離開，王婦則繼續和911報案中心通話，稱感到很害怕，形容「我想警察可以制止他」。

警員開槍後才表明身份

警員不久後到場，片段可見屋內女子大叫「是他了」，一名警員向着姆耶尼多次說︰「立即趴在地上！趴在地上」。姆耶尼反問︰「你是誰？」並揮拳相向，警員首先使用電槍，但無法阻止姆耶尼，其後開了3槍擊斃他，此後才高呼「警察！」。

姆耶尼家屬一方律師指出，姆耶尼並不知道面前的人是警察，他本來也只是要去附近一間向公眾開放的印度教寺廟，因建築外型相似而入錯屋。聲明又指，警方嘗試說服公眾是發生搶劫案及姆耶尼行為不按常理，「但是我們從屋主取得的門鈴片段顯示，警方知道這些故事並不正確」，要求警方交出未經剪接的隨身攝錄機影片。

美聯社

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