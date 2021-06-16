南韓政府因應出生率低迷、人口老化的挑戰，計劃修改《國籍法》，簡化外籍人士子女加入南韓國籍的程序，讓日後持有南韓永久居留權外國人，其6歲以下子女將可無條件獲批南韓籍，還可保留原有國籍。然而近年南韓與中國的關係時起時跌，雙方就泡菜及參雞湯等食物起源的爭論，更令南韓人憂慮文化遭中國人入侵，因此對草案的反對聲浪越來越大。

根據去年數字，修正案涉及對象有3,930人，絕大多數為中國朝鮮族及華人移民的子女，比例達到整體的94.8%，達3,725人。消息出爐後，近32萬人在青瓦台網站聯署反對修例。上月一場討論法案的網上聽證會，亦充斥數以萬計網民留言咒罵。

南韓移民部門數據顯示，2000年代初期歸化在南韓甚為罕見，例如2000年只有33名外國人取得南韓國籍，但去年已升至近1.4萬人，當中接近58%來自中國、30%來自越南，其餘包括蒙古、烏茲別克和日本。

現時居於南韓的86.5萬中國人大部分有朝鮮血統，2014年歸化的金容善（Kim Yong-seon）是其中一人。金容善表示贊成修法，稱可提供更多選項，但指出近年當局對申請永久居留權和入籍的收入和資產要求不斷提高，期望日後可減低成年人入籍難度。

南韓人對華負面觀感創新高

不過，南韓人近年對中國的印象越趨負面，認為中國經濟霸凌、處理疫情不力，早前中國與南韓於泡菜、韓服等文化產物的正統性爭論，更令對中國印象負面的南韓人升至歷史新高。皮尤研究中心（Pew Research Center）調查，去年多達75%南韓人對中國抱負面看法，較2015年大增近40個百分點。

在野黨「國民之黨」主席安哲秀表示：「一些中國人無理聲稱泡菜和韓服也是中國的東西，已在對全世界進行『文化欺詐』，假如繼續下去將導致文化侵略，聲稱韓國無價的文化也是他們的。」

路透社

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