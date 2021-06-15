美俄峯會其中一個焦點落在俄羅斯黑客攻擊上，美方指控克宮包庇黑客，克宮發言人就曾回應指「周圍也有黑客」。有分析員相信，只要不攻擊俄羅斯機構就可為所欲為，是俄政府與黑客之間的默契。

曾分析俄羅斯惡意軟件數碼足迹的網絡安全專家指，俄羅斯黑客有共識不會攻擊自己國家或其友好國如敍利亞，甚至會在軟件中寫入程式避免誤中副車。專家指這些勒索軟件的程式編碼顯示，它不會安裝在有俄文鍵盤、來自俄羅斯IP位址或已安裝俄文程式的系統上，「地下論壇上，他們亦明言不會攻擊俄羅斯目標。他們雖然並非受當局指令行動，但明顯是被默許下逍遙法外地行動」。

有曾任俄羅斯黑客的網絡安全公司情報分析員直言「這是紅線」，指攻擊俄羅斯可招致國安人員扣門，但攻擊西方企業就不太會被打壓。普京2016年受訪時曾被問及為何當局沒有拘捕涉干預美國大選的黑客，他明言：「如果他們沒有違反俄羅斯法例，就沒有起訴的原因。」

難辨行動出於官方或民間

隨着俄羅斯成為黑客溫床，西方情報機構指部份技術高超的黑客會被當局招攬為國安機構工作，包括為軍方總參謀部情報總局（GRU）進行針對美國機構的惡意網絡活動。

雖然美國聯邦調查局和業界未有公開任何證據顯示，俄政府曾參與近日輸油管營運商殖民管道和全球最大肉廠JBS被襲事件，不過多名官員和專家都指，美國政府越來越難分辨行動是出於俄方情報人員或民間黑客。

美國《華盛頓郵報》/路透社