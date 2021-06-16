阿爾卑斯山部分山頭在近期夏季到來後，再次出現暗粉紅色的積雪，蔚為奇觀。不過科學家警告，這些紅色其實是由冰雪中的藻類造成，當天氣越熱，藻類便會製造更多色素，故若山上的雪紅色越深，亦意味溫度更高，形容這些顏色正是氣候變化的寒暑表，預料這些「血冰川」還會繼續增多。

阿爾卑斯山的雪線會隨季節變化而有所不同，在終年有雪的較高地區，夏季積雪會因融雪而變薄，間中更呈現橙色及紅色色彩，當地人都把這稱為「血冰川」，一些遊客則形容顏色看來像西瓜。

藻類遇猛烈陽光變色 科學家：如搽太陽油

類似現象其實自古有之，早在亞里士多德年代，他已推敲雪下存在「紅色毛毛蟲」，導致冰雪變紅。科學家如今當然知道冰雪變紅的真正原因是藻類，指出藻類會在太陽光過於猛烈時製造紅色分子，以免遭紫外線破壞，使本來顏色不明顯的藻類變成紅色。法國格勒諾布爾阿爾卑斯大學植物生理學實驗室主任馬雷夏爾（Eric Maréchal）形容，這變色機制就有如人類使用太陽油一樣。

當地居民發現阿爾卑斯山上的「血冰川」有增加趨勢，由過往被認為屬罕見現象，演變成近年幾乎每年也會出現。馬雷夏爾較早前聯同多名科學家，在5處山頭採集泥土樣本，研究不同地方藻類的基因，發現一種生長於2,000米以上山區的藻類「Sanguina」特別容易變紅。他們在期刊《植物科學前線》（Frontiers in Plant Science）上發表初步研究結果。

染色減冰雪反射率 恐加速融冰

馬雷夏爾指出藻類依靠光合作用提供養分，當大氣中二氧化碳含量增多，便更有利藻類繁殖，人類排放的磷酸和硝酸亦通過酸雨降到山坡上，進一步刺激藻類生長，故此「血冰川」現象亦可作為氣候變化的指標。馬雷夏爾同時警告當冰雪因藻類生長而染上紅色，將減低太陽光的反射率，令其吸收更多熱能，加速冰雪融化，最終導致水供應減少，影響灌溉等人類活動。

科學家正在實驗室進一步研究藻類樣本，了解它們「變色」的機制，並會研究藻類變色現象會否源自從撒哈拉沙漠吹至阿爾卑斯山脈的細沙。馬雷夏爾形容氣候變化是人生中巨大的改變，而他個人對於藻類適應環境的方式感到驚嘆。

英國《每日電訊報》

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