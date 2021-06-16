西班牙一名37歲父親不滿前妻另結比利時富商新歡，發短訊告訴她永遠不會再見到她的孩子後，懷疑殺害兩名女兒後出海棄屍，希望以此傷害前妻。當地警方在特內里費島（Tenerife）對開三千呎深海底發現一個運動袋裏裝着長女的屍體，旁邊有另一個空的運動袋，兩個袋繫上一個錨。涉案父親與一歲幼女仍然失蹤，警方估計兩人已經死亡。

當地警方上周五（11日）總結調查結果，估計吉梅諾（Tomas Gimeno）4月27日晚上約7點50分至9點之間，在家下藥迷暈分別六歲及一歲女兒奧利維亞（Olivia）和安娜（Anna），之後殺死她們，再將兩具屍體分放在兩個運動袋。吉梅諾將兩個袋繫上一個錨，並駕船出海棄屍。碼頭閉路電視鏡頭拍到，他帶了幾個袋上船。當值保安稱並無見過兩名女童蹤影。

法官古鐵雷斯（Priscila Espinosa Guterriez）上周五在庭上指，吉梅諾當日已有預謀殺害女兒，藉此對妻子齊默爾曼（Beatriz Zimmerman）造成極度痛苦；選擇棄屍海床，是有意就兩名女兒下落製造不確定因素。「事前他更告訴前妻及身邊朋友，他將與兩個女兒消失。」

警方向西班牙海洋研究所（Spanish Oceanographic Institute）借用一艘海洋研究船在發現奧利維亞遺體一帶水域搜索，周一（14日）在超過三千呎深海底發現屬於吉梅諾的氧氣樽及被套。警方擔心如果安娜被放進空的運動袋，可能無法尋回遺體；但齊默爾曼仍抱有希望。

西班牙各地都有悼念活動，首都馬德里有人在發現奧利維亞遺體後舉行燭光集會。特內里費島首府聖克魯斯（Santa Cruz）市長貝穆德斯（Jose Manuel Bermudez）說：「沒有說話可以形容我的心情，聖克魯斯市民都在一起支持家屬。」

英國《每日郵報》

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