澳洲泳壇的欺凌傳聞在近日備受關注，一名少年泳手穿上女裝泳衣的照片日前登上當地報章，並報稱引述其家長指，兒子因為訓練時未達要求而遭到穿女裝的處罰。但該名少年泳手的母親周二否認報道，澄清與教練無關，而是少年本人選擇穿著。

相中少年泳手名叫索倫（Soren Zwolsman），《澳洲人報》（The Australian）日前刊出索倫在兩年前穿上女裝泳衣的照片，並形容照片反映出「澳洲泳壇存在有辱人格和辱罵的文化」，令有關澳洲泳壇的欺凌傳聞再受關注。

不過，索倫的母親莫尼卡（Monika Zwolsman）其後澄清事件，指出當時13歲的兒子並非受到教練欺凌。她表示，自己當時也身在現場，兒子是自己選擇穿著該件女裝泳衣。

母親稱兒子不在乎性別刻板印象

莫尼卡表示：「每個人都認識索倫。我的孩子由單親媽媽撫養，他們不擔心有關性別的刻板印象。索倫曾穿女裝上學。小時候，他整天都穿裙子四處走。他不在乎別人眼光，如果有他喜歡的東西，他便會穿。」她甚至提出質疑：「他們都有自己的泳衣，為甚麼會成為一個問題？」

自從上周兩獲奧運銀牌得主格羅夫斯（Madeline Groves）疑因教練欺凌而退出東京奧運選拔賽後，外界便注視澳洲泳壇的欺凌情況。

澳洲游泳協會表示，該照片是在未經該名兒童許可下所拍攝，並指已經與對方母親傾談，而母親表示孩子因為泳衣選擇而被羞辱，令她感到十分沮喪。

路透社／澳洲《悉尼先驅晨報》

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