北溪二號（Nord Stream 2）天然氣管道即將竣工，落成後俄羅斯供應德國的天然氣總量將增加一倍。歐洲各國對該項目意見紛紜，與華盛頓關係亦因此變得緊張。美國一直認為項目惹來地緣政治安全風險，但目前它「已成定局」。美國總統拜登與俄羅斯總統普京會面前夕，從北溪二號天然氣管道項目可以略窺美俄德三國角力。

北溪二號項目背景簡介：

北溪二號為長達1,200公里的海底天然氣管道，由俄羅斯波羅的海海岸延伸至德國東北部，與建成超過十年的北溪一號路線一樣。當歐洲的天然氣產量減少，北溪二號每年可以供應550億立方米天然氣至歐洲。由俄羅斯政府控制的俄羅斯天然氣工業控股公司（Gazprom）向北溪二號投資100億歐元（943億港元），為項目主要投資者。

北溪二號有何爭議？

北溪二號繞過烏克蘭的天然氣管道設施，令該國失去數以十億歐元的運輸費收入，以及制衡俄羅斯擴張野心的重要工具。2014年俄羅斯吞併克里米亞後，基輔與莫斯科之間一直存在衝突。烏克蘭擔心普京會利用北溪二號施壓，過去多次衝突，俄羅斯都切斷對烏克蘭的天然氣供應。

而美國及東歐國家如波蘭早已指出，要慎防能源供應過份依賴俄羅斯。有分析更認為，北溪天然氣管道未必會帶來經濟及環境利益。德國智庫德國經濟研究所（DIW）2018年一份報告指，建造北溪二號的工程屬不必要，而且當初預測數字高估德國及歐洲各國的天然氣需求。

德國為何不惜影響與美國關係？

俄羅斯和德國堅稱北溪二號是商業項目。德國天然氣供應有四成來自俄羅斯，德國政府希望藉此擺脫以煤及核能發電。與普京關係密切的德國前總理施羅德（Gerhard Schroder），更擔任北溪項目公司的董事會主席。

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）被判監後，德國總理默克爾即使面對華府及歐盟壓力，仍拒絕放棄計劃。但前美國駐烏克蘭大使派弗（Steven Pifer）在布魯金斯學會（Brookings Institution）最近撰寫一份報告指，「柏林其實對項目不再那麼熱切，但內部無人準備停止計劃」。而德國綠黨（Green Party）預計有份合組下屆聯合政府，該黨反對北溪項目。

美國撤制裁 望與德國修好

拜登最初一如前任總統奧巴馬及特朗普反對北溪二號項目，稱項目損害歐洲利益，而且構成安全風險。有評論指，美國正尋求輸出液態天然氣至歐洲，但價格比俄羅斯高。另外，近年美國制裁鋪設管道的俄羅斯公司，成功拖慢工程進度，惹怒德國。

特朗普卸任後，拜登熱衷於重建跨大西洋合作關係，五月時就意外地撤銷對參與計劃的德國企業「北溪二號公司」（Nord Stream 2 AG ）的制裁，希望與德國修好，並合作應對中國等問題。國務卿布林肯（Antony Blinken）其後指北溪二號完工「已成定局」。

烏克蘭對北溪二號不安

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指撤銷制裁代表普京勝利，他說：「北溪二號並非經濟項目，而且帶來嚴重威脅。」為重申對烏克蘭支持，拜登邀請澤連斯基七月到白宮會面。

有分析指，美國或正轉與德國加強合作，減低北溪二號對烏克蘭的影響。德國外長馬斯（Heiko Maas）已經提出充當中間人讓烏克蘭延長與Gazprom的天然氣運輸合約。按目前協議，即使Gazprom不使用烏克蘭管道，仍要付運輸費至2024年。

法新社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）