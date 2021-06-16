（北美通訊）加州在6月15日終於正式開放，加州州長紐森（Newsom）在《壞蛋獎門人》和《變形金剛》等家喻戶曉的電影角色簇擁下，於環球影城正式宣佈加州解除大部份防疫禁令，又在已經接種疫苗的民眾中，抽出十位幸運得主，每人將獲得獎金150萬元（美元，約1,164萬港元）。

紐森演說在沒有佩戴口罩的狀況下發表演說，並且宣佈加州「展開新的一頁」；他表示，從現在起民眾終於可以不被空間人數、顏色編碼、社交距離等限制，甚至可以拿下口罩。紐森又形容，這是和親友重新建立連繫的日子，「給他們一個擁抱，提醒他們雖然我們還沒有完全走出困境，但我們仍然團結在一起」。

加州的經濟因疫情受到不小打擊，州失業率相比於疫情前高出約4%，主要是因為餐館、酒店和旅遊景點等觀光產業裁員。去年加州旅遊業支出下降了55%，疫情爆發後的第一個月，就有約60萬名觀光產業員工失去工作。

即使旅遊業遭到重創，加州經濟狀況仍然比其他大多數州都好，科技產業沒有受到太大影響，依然蓬勃發展；再加上許多新創科技公司陸續上市，多數白領員工仍能遙距工作。州政府在今年更獲得破紀錄的財政盈餘，讓紐森可以準備推動向年收入低於75,000元民眾，發放第二輪紓困金（Stimulus Check）。

加州大學洛杉磯分校經濟展望中心負責人尼克爾斯伯格 (Jerry Nickelsburg) 表示，加州經濟狀況表現比起其他州相對優異的主要原因應該和其公共衛生措施有關，他補充提到，許多數據都支持加州經濟表現比德州和佛州更為理想，而德州和佛州這兩州在疫情爆發時，都採取較為寬鬆的防疫措施。