美俄峯會今天在瑞士日內瓦上演，俄羅斯總統普京和美國總統拜登先後到達湖畔別墅，在記者鏡頭前握手合照，之後預定舉行兩節、預定合共5小時左右的會談。然而美俄之間的分歧眾多，華府不預期單靠今次峯會能夠取得突破，俄方也不肯定能否達成協議。

二人抵達日內瓦湖畔的拉格朗日別墅，獲瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin）迎接。拜登在開始正式會面前表示，當面碰頭總是較好。普京則稱，希望有一次「富於成效」的會面。帕姆蘭歡迎二人來到「和平之城」，祈望他們可以有一個「有成果的對話」。

峯會分兩節 先2對2會談

會談預定進行5小時，分兩節舉行。第一節會談是2對2，除了雙方總統，還有兩國外長，即美國國務卿布林肯和俄羅斯外長拉夫羅夫，雙方還會有翻譯員陪同。

第二節會議將讓更多官員參與，加入的美方官員包括白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）、國務院政務次卿普萊斯（Ned Price）、白宮國家安全會議首席俄羅斯顧問格連（Eric Green）、以及4月被召回國的美國駐俄大使蘇利文（John Sullivan）。

加入的俄方官員則有總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）、俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）、軍方總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）、副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）、總統敘利亞事務特別代表拉夫連季耶夫（Alexander Lavrentyev）、以及克里姆林宮副幕僚長科扎克（Dmitry Kozak）。

彼此分歧多 均稱會向對方說明紅線

美俄之間存在廣泛分歧，相信難以在一次數小時的會面中化解，令雙方在會前都先作「期望管理」。拜登在事前表示將向普京表明，倘若對方願意，美俄之間在哪些範疇有合作空間；假如雙方未能取得共識，亦會讓俄方得知紅線在哪裡。華府高官更向隨行記者直言，不對今次會面抱有重大期望。

至於俄方，總統新聞秘書佩斯科夫稱，普京總是清晰講明俄羅斯的紅線何在，特別是面對今天般的困難對話。總統外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）則說，不確定雙方能否達成任何協議。

兩國近年的緊張關係可以追溯至2014年，俄羅斯吞併了原本屬於烏克蘭的克里米亞，翌年介入敘利亞內戰，2016年更被指干預美國大選。直到近期，雙方更趨對立，拜登今年3月直斥普京為「殺人犯」，促使雙方先後召回各自大使。

美國有線新聞網絡／路透社／德新社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）