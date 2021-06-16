日本千葉縣流山市一間新建校的初中小黑森中學校（Oguronomori Junior High School）決定讓學生自由選擇校服，不論性別，都可以選擇穿着長褲或裙子。

該校將於2022年4月開學，是市內第四間公立初中。流山市政府在小黑森中學校所在的校網進行問卷調查，讓小學生、初中生及他們的監護人決定校服款式，最後選出海軍藍的西裝校服。

小黑森中學校是市內首間採用西裝款式校服的學校。男學生校服基本上包括西裝外套、長褲及領呔，女學生校服有西裝外套、裙子、長褲、領呔和蝴蝶結。購買校服時，學生可自由配搭校服，不受性別所限，例如穿長褲同時戴蝴蝶結，或穿裙子同時戴領呔。

流山市內其他九所初中的校服，男學生都穿立領校服，女學生則穿水手服或冷衫。

考慮到性小眾的需要及其他因素，自由選擇校服在日本各地成為新趨勢。一位流山市教育委員會學校設施小組成員稱：「LGBT及其他性小眾的需要並非唯一原因。有些時候孩子喜歡穿褲子多過裙子，例如冬天和踩單車的時候，我們正回應了孩子的不同需要。」

日本《每日新聞》

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