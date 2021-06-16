澳智庫挑戰《反外國干預法》敗訴

澳洲高等法院周三裁定，駁回一項針對《反外國干預法》的挑戰，是該法生效以來的第二次。今次是一個澳洲智庫，替美國保守派組織在澳活動提供服務，但以影響言論自由、阻礙政治交流為由而拒絕註冊，並提出法律挑戰。

《反外國干預法》於2018年實施，廣泛被視為防止中國干預澳洲政治、大學和其他學術機構的手段，任何人代表外國勢力工作均須向司法部註冊。但今次案件涉及的組織來自美國。澳洲自由派智庫組織「LibertyWorks」為美國保守派聯盟（American Conservative Union）於澳洲舉行會議提供聯絡通訊及推廣服務，但拒絕為此註冊。

LibertyWorks認為《反外國干預法》無效，因為它影響澳洲默許的言論自由，又指註冊過程「繁重」阻礙政治交流。不過，高等法院周三裁定法律有效：「即使有關外國影響之目的並非破壞或令澳洲不穩，但如果不公開，可能會妨礙澳洲決策。」

被指與中共統戰部有聯繫的在澳華人政治顧問張智森（John Zhang），之前已率先向澳洲法院挑戰，並尋求禁止政府實施《反外國干預法》，上月被裁定敗訴。他被指滲透工黨，為新南威爾斯省工黨議員莫索爾曼（Shaoquett Moselmane）提供「支持和鼓勵」，以「倡導中國國家利益」。他同時被指與他人「隱瞞或未有（向莫索爾曼）披露」正跟中國政府及共產黨機構，包括國家安全部和統戰部合作。

新加坡錄得獨立後最慢人口增長

新加坡周三公佈人口統計數據，顯示新加坡過去10年來人口年均增長約1.1%，是自1965年獨立以來最慢。

新加坡去年人口下跌0.3%至569萬人，是2003年以來首度減少。新加坡與眾多已發展國家一樣，面臨低出生率及人口老化問題，當地65歲或以上的老年人口佔整體15.2%，比2010年的9%進一步上升。人口年齡中位數亦由2010年的37.4歲，上升至2020年的41.5歲。

新加坡人口在2010年至2020年間由323萬增至352萬，但當地有越來越多人維持單身，更少人結婚生育。而平均每名已婚女性生育孩子的數量也呈下降趨勢，年齡介乎40歲至49歲的女性所生孩子數目，也由2010年的2.02人，減少至2020年的1.76人。

日本《每日新聞》7月起上調訂戶月費

日本《每日新聞》周三表示，由於疫情導致經營艱難，宣佈自7月1日起上調早報和晚報的訂戶月費，零售價則維持不變。

《每日新聞》將從7月1日起上調月費，連稅價格增至4,300日圓（303港元）；只發行早報的地區，則加價至3,400日圓（240港元）。零售價則不變，早報維持每份150日圓（11港元）、晚報50日圓（3.5港元）。《每日新聞》稱受到疫情影響，已透過削減成本努力經營，但已到了極限，因此不得不作出加價決定。

《朝日新聞》最近亦宣佈實體報紙從7月起加價，是27年以來首次主動加價，原因是廣告等收入減少。

中央社／美聯社／路透社

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