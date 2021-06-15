美歐峯會周二在比利時舉行，會後白宮網站公開會後聯合公報，當中提到美歐會繼續協調共同關注的事，包括新疆和西藏的持續侵犯人權情況、香港自治和民主被侵蝕、經濟脅迫、失實資訊宣傳、南海和東海狀況，並強調台海和平穩定重要性，又強調美歐合作是要「根據雙方共同的民主價值觀，包括對人權的尊重，為新科技」定下基礎與守則。

名為「邁向新跨大西洋夥伴關係」的公報，三次提及中國，並強調台海和平穩定的重要性，鼓勵兩岸問題和平解決。這與日前七大工業國組織（G7）峯會公報立場一致。

在區域安全方面，公報指出嚴重關切東海和南海局勢，堅決反對任何單方面改變現狀、加劇緊張局勢的企圖，並重申尊重國際法重要性，包括各國主權權利和管轄權、以及航行和飛越自由等。

此外，公報強調將合作改革世界衞生組織，包括強化世衞應對突發衞生事件工作組，及呼籲世衞下一階段疫情起源調查必須透明、以科學為基礎且由專家主導，不受干擾。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會後向記者說，中國的人權紀錄是隔開中國與歐盟的主要問題，亦同樣因為這個理由，令中國成為歐盟的制度性競爭對手（systemic rival）。

她與美國總統拜登會面後召開記者會，稱：「我們毫無疑問是強大的經濟競爭對手，為此我們需要工具。」

她解釋指有關工具是為了保障數碼市場，「我們需要在數碼市場內有安全的工具─例如第五代行動通訊技術(5G)工具箱─但是也需要外國直接投資、投資審查（investment screening）……以確保擁有一個公平的競爭環境。」

馮德萊恩指出：「當談到制度本身時，是人權與人性尊嚴……這是明確區分我們的主要問題。」

歐洲持續向中國的人權狀況施壓

此外，比利時議會周二提出一項決議，警告中國新疆地區的維吾爾穆斯林少數民族，存在「種族滅絕的嚴重風險」，有關動議已獲得議會外交關係委員會批准，並將在 7 月1日全體會議上得到確認。

負責撰寫這份決議的議員科格拉蒂（Samuel Cogolati）今年3月遭中國制裁，他本來想在決議中採用更強硬的措辭，指中國犯下「種族滅絕罪行」，但上周在議會內與包括自由派、社會主義者和綠黨的多數聯盟辯論後，決定減輕所用的字眼。

這將會是繼加拿大、荷蘭、英國、立陶宛和捷克之後，譴責中國對維吾爾人實行「反人道罪行」的第6個民主議會。在剛過去周日閉幕的G7峯會，各國領袖促請中國尊重人權及基本自由，特別是新疆的狀況，並維護香港高度自治。國際特赦組織上周四也發表報告，指摘中國在新疆干犯危害人道的罪行，對維吾爾人、哈薩克人和其他穆斯林進行大規模的拘禁、監視和酷刑，製造一個「驚人規模的反烏托邦地獄」（dystopian hellscape on a staggering scale），要求聯合國調查。

美國白宮網站／法新社／路透社／中央社

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