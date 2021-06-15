美國總統拜登與俄羅斯總統普京的峯會周三在瑞士舉行，外電報道雙方會後不會舉行聯合記者會，顯示兩國關係仍然緊張。

會談在日內瓦市中心的日內瓦湖（Lake Geneva）畔的18世紀建築拉格朗日別墅（Villa La Grange）的圖書館舉行。會談會在當地下午約1時開始（香港時間周三晚7時）可能持續至少四至五小時，預料話題會涵蓋軍控、網絡攻擊、干預選舉等。

美國一名高級官員向記者表示，峯會前後兩國元首不會聚餐，亦不會舉行聯合記者會。

普京與拜登會面前，兩人會先與瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin）會晤。拜普會除了拜登與普京這兩位峯會主角之外，美國國務卿布林肯、俄羅斯外長拉夫羅夫亦會參與，估計雙方代表團人數介乎600至800人。

瑞士4,000軍警保安

瑞士主辦美俄峯會早有經驗。美國已故總統列根（Ronald Reagan）與蘇聯時期領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）1985年也在瑞士首度會晤。為了今次峯會，瑞士動員約4,000名軍警與安全人員保安。日內瓦市中心的日內瓦湖（Lake Geneva）與湖畔將全面封鎖，空域也將關閉，拉格朗日別墅與周遭公園已被長達兩公里帶刺鐵絲網安全圍籬圍住。配備自動武器着迷彩服的士兵，已在別墅外圍戒備，同時警方嗅探犬一直在檢查停靠周遭的車輛。

當局動員約2,000名警員，佔日內瓦警力95%，還有來自瑞士各地支援警力共900人，與瑞士比鄰的數公里外法國境內，警員也高度戒備。另有約1,000名部隊也完成部署，同時瑞士空軍將封鎖日內瓦市上空周遭方圓50公里空域，直升機與戰機將執勤。陸軍將在機場派駐一個營兵力，並部署地對空防空導彈系統。

在拜登預定下榻的五星級洲際酒店（Intercontinental Hotel）周圍的多個街區，已被帶刺鐵絲網封鎖，同時鄰近街道全面禁止停車。

路透社／中央社

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