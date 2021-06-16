美國十位共和黨籍參議員周二敦促商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）盡快制訂清單，列明哪些新興美國科技若出口到中國有被中國政府濫用之虞。

那封由科頓（Tom Cotton）牽頭，魯比奧（Marco Rubio）、科寧（John Cornyn）、楊恩（Todd Young）、斯科特（Rick Scott）、薩斯（Ben Sasse）有份簽署的信件，呼籲商務部按照2018年生效的《出口管制改革法》，制訂「新興和基礎技術」（emerging and foundational technologies）清單。

根據《出口管制改革法》，美國的出口管制領域將正式引入對國家安全有關鍵影響的新興和基礎技術，要求對此類技術制訂專門的識別程式。

議員在信中表示，仍然擔心美國公司出口敏感技術給表面是民營的中國企業，或者接受那些企業的投資，但那些中企會轉眼間就將技術交予解放軍或情報部門。

信中指商務部只列出有限的受管制新興技術，擔心清單「不完整而且未獲充份利用，令美國更易遭受中國經濟掠奪」。

美國國會美中經濟與安全審查委員會（USCC）本月初一份諮詢報告，亦批評商務部未有盡力保護國安及防止中國軍方取得敏感技術。

路透社

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