（北美通訊）一場熱浪將在本周席捲美國科羅拉多州（Colorado），而美國西部其他州分亦同時面對更極端的炎熱天氣，促使國家氣象局向西部多個地區發出酷熱天氣警告，約有5千萬人受影響。

熱浪為美國西部多個州分帶來歷史性高溫，其中，國家氣象局向科羅拉多州大章克申（Grand Junction）地區破天荒發出首個酷熱警告，並將由周一持續至周五晚。當局預計白天最高溫度為110度（華氏，下同），誓必打破當地於2005年創下的106度記錄。

《丹佛郵報》報道，大章克申以東、同一州分的丹佛（Denver）亦將面臨熱浪侵襲，預計周四氣溫將升至100度。而美國媒體ABC-7報道指，丹佛以北的柯林斯堡（Fort Collins）周一至周四的溫度將徘徊在98至100度之間，其後將回落至正常水平，科羅拉多州有史以來最熱紀錄是於2019年6月28日的115度。

除了科羅拉多州外，其他西部州分如亞利桑那州、加州、內華達州等亦遭受熱浪侵襲，迫使氣象部門向這些州分發出酷熱天氣警告。亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）和加州棕櫚泉（Palm Springs）氣溫將會升至120度，而加州死亡谷（Death Valley）的氣溫預計達至127度，與6月分美國有史以來的最高氣溫僅相差2度；至於內華達州的拉斯維加斯（Las Vegas ）亦有機會打破2017年創下的最高117度紀錄。

美國乾旱監測機構指，由於高壓脊增強使大氣乾燥而造成熱浪，令美國西部大部分地區處於「極端乾旱狀態」，而加州、俄勒岡州（Oregon），以及猶他州（Utah）部分地區則處於「乾旱緊急狀態」。

科羅拉多州國家氣象局提醒，極端高溫使人容易患上與高溫有關的疾病，特別是在戶外工作或參加戶外活動的人。當局建議多喝水，盡量留在有冷氣的室內，避免在烈日下進行劇烈活動；並提醒不要將兒童或寵物留在車內，並確保將寵物安放於陰涼地方，以免出現過熱症狀。

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