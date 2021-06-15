美國疫情緩和，紐約州周二宣佈解除大部份防疫限制，投資銀行摩根史丹利（Morgan Stanley）行政總裁戈爾曼（James Gorman）警告在家工作的職員，9月6日勞動節假期前不返回辦公室工作，將面臨減薪。

雖然美國約翰斯霍普金斯大學周二發佈的最新統計數據顯示，美國累計病亡人數超過60萬宗，但疫苗接種行動已令新增確診個案數字大減，紐約州長科莫（Andrew Cuomo）周二宣佈，州內70%成人已經接種至少一劑疫苗，達到「解封」門檻，宣佈生活復常，限聚令、社交距離限制，以及對某些行業的防疫規定即時撤銷，惟在學校、地鐵、醫院、護理院等仍須戴口罩。

疫情嚴峻之際，「大摩」容許7萬員工在家工作，如今疫情紓緩，行政總裁戈爾曼周一在年度「美國金融、支付和CRE大會」發言時，說員工是時候「返工」了。他說：「毫無疑問，我們在摩根士丹利辦公室工作，那裏是我們教導員工、實習生學習的地方，那是我們培養人才的方式……既然你們可以外出吃飯，也可以回來工作。」他警告那些離開紐約避疫的員工，「如果想領紐約市薪金，就要在（紐約）五個行政區賺」。

戈爾曼本人早就以身作則。據英國《每日郵報》報道，他自去年7月開始每周四天返辦公室，縱使他去年曾經中招。

美國《紐約郵報》／美聯社

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