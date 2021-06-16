（北美通訊）紐約市長初選進入倒數階段，各個民主黨侯選人之間的鬥爭越來越激烈。警察福利協會（Police Benevolent Association，簡稱PBA）周一發出電郵警告會員，考慮候選人時應剔除「反對警察」的政客，以免上任市長後削減紐約警察（NYPD）福利。

PBA主席林奇（Pat Lynch）周一以電郵向24,000名會員表示，建議將亞當斯（Eric Adams）、楊安澤（Andrew Yang）和賈西亞（Kathryn Garcia）三人納入初選考慮之列，「在主要候選人當中，三人均把公眾安全放在首位，而且沒有主張『停止向警隊撥款（defund the police）』。」他補充，在新的排名選擇投票制下，把任何侯選人加入排名都會增加其勝算，因此沒有合適選擇的話，不用刻意替其排名，以免令三人以外的候選人得益。而民權律師懷禮（Maya Wiley）正是其中一個支持大幅削減NYPD 10億美元（約77億港元）預算開支的候選人。

在新的排名選擇制度下，選民可以選擇五名候選人進行排名，選票將依序由第一至第五選擇進行點算，無需再進行決選。

然而，由於林奇是前總統特朗普的支持者，亦因堅決支持NYPD而令大多數民主黨人對他不滿。此外，亦有消息人士透露，警察福利協會不打算在民主黨初選點名支持任何候選人。而林奇則表示，協會一直在最近幾場市長競選活動中與候選人進行溝通。「我們將會繼續進行對話，以便候選人理解到城市未來的安全與經濟復蘇規劃不能缺少紐約警員的支持。」

台裔企業家楊安澤周一獲曼哈頓下城區（Lower Manhattan）警監協會（Captain’s Endowment Association）點名支持，對曾是成員之一、退休警監的亞當斯無疑是個打擊。當被問及是否會再接受其他警察組織支持時，楊安澤則未有表態。

至於，布魯克林區（Brooklyn）區長亞當斯嘗試在對犯罪的強硬立場與改革NYPD政策之間取得平衡，他的發言人表明不會接受任何不支持警隊改革的警察組織支持，因此去年曾歸還來自警察福利協會的捐款。而紐約市前清潔局長賈西亞的發言人亦直言，不會和不需要得到警察福利協會的支持。「若紐約市想變得更加安全，必須重建NYPD的文化，包括完全透明化和對違規行為零容忍，但警察福利協會從未對這些令每個紐約人感到安全和尊重的改革感到興趣。」

一項周一公佈的新民調顯示，亞當斯的支持度領先，其他依序為賈西亞、懷禮和楊安澤。

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