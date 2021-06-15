亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）的前妻麥肯齊（MacKenzie Bezos）周二宣佈再向286個組織捐款27億美元（210億港元）。

麥肯齊在網誌表示，對大量財富集中在一小部分人手中的現象感到不安，於是與現任丈夫朱伊特（Dan Jewett）、研究團隊和慈善顧問一起挑選「一些一直以來經費不足又被忽略」的機構。這次捐款的受惠機構有關注種族不平等的，也有從事藝術和教育的。

貝索斯2019年初與結婚25年的麥肯齊宣佈離婚，當時他們共同持有約16%亞馬遜股權，二人同年4月達成協議，麥肯齊分得當中的4%，而她的身家亦隨亞馬遜股價上升而水漲船高。《福布斯》估計她目前擁有595億美元（約4,641億港元）身家，是全球第22大富豪。

離婚後的麥肯齊，去年兩度宣佈捐錢。7月底她透露捐了近5.9億美元（約45億港元）116個她支持的組織，推動種族平等，履行她2019年簽署的「捐贈承諾」（The Giving Pledge），受惠機構包括反暴力組織「Futures without Violence」、「黑人生命運動」（Movement for Black Lives）等。12月她又在個人網誌表示已向全美384個慈善及非牟利組織捐贈42億美元（327.6億港元），以支持在疫情下面臨困境的人。

「捐贈承諾」（The Giving Pledge）2010年由微軟創辦人蓋茨和股神畢菲特發起，呼籲超級富豪簽署承諾，死後捐出至少50%身家，至今已有211人參與。

英國廣播公司

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