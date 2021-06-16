美國總統拜登與俄羅斯總統普京的峯會周三在瑞士舉行，雙方合照後正展開兩節會談。回顧普京在俄羅斯掌政超過20年，先後跟5名美國總統交過手。本文會簡述普京與歷任美國總統的關係和交流。

克林頓

前總統克林頓是普京面對的首名美國總統。不過，克林頓任內大部份時間的俄羅斯對手，都是葉利欽（Boris Yeltsin），而二人關係亦算穩固。

到普京上場，克林頓曾表示相信葉利欽親自挑選的繼任人，形容普京「夠強勢令俄羅斯團結」。克林頓在回憶錄中寫道：「葉利欽選擇了一名有技術和能力的繼任人……比起（生病的）葉利欽更能管理俄羅斯動蕩的政治和經濟生活。」

喬治布殊

喬治布殊（小布殊）上任前曾形容普京是「一名冷酷的傢伙」，但他2001年與普京在斯洛文尼亞舉行首次會面後，對他有深刻印象，建立融洽關係。喬治布殊說看着普京的眼睛「去了解他的靈魂」，又稱「他是一名忠於國家的人」。

不過，在喬治布殊第二任期，美俄關係逐步轉差，兩人因為俄羅斯的民主制度產生爭執。2005年的斯洛伐克會議上，兩人非常暴躁。對話記錄顯示，喬治布殊後來向時任英國首相貝理雅（Tony Blair）抱怨：「就像是初中的辯論比賽一樣。」普京不斷反擊布殊的觀點，「我在那兒坐了1小時45分鐘，沒完沒了地說」。而喬治布殊2006年向到訪的丹麥首相說，「那就像是與一個八年級的學生辯論，而且他說的事實有誤」。

奧巴馬

在奧巴馬政府時期，俄羅斯吞併了克里米亞，成為美俄關係自冷戰以來最差的時期。烏克蘭當時爆發推翻親俄政權、靠向西方的革命，俄羅斯問題專家形容，這觸動了普京，但奧巴馬對普京的看法並不了解，加上二人未能建立友好互信，故此無法透過高層對話解決問題。

奧巴馬不時展現對普京的懷疑，他2013年受訪時說：「當我們對話時他們很坦率，直率……和有建設性。我知道傳媒喜歡關注身體語言，他有那種懶散的樣子，看起來就像課室後面那個無聊的孩子……」

特朗普

特朗普任內不乏表達對普京的欣賞，例如他去年說過「我喜歡普京，普京喜歡我」，形容與普京關係良好。特朗普2018年與普京在芬蘭赫爾辛基舉行峯會，美國當時正關注特朗普會否親自質問普京有關俄羅斯干預美國2016年大選的指控，但特朗普會後稱無理由相信俄羅斯干預美國大選，並歸咎「通俄」調查令美俄關係跌至低谷，「普京說不是俄羅斯，我看不出任何理由會是」。

特朗普最近以電郵發表他對周三美俄峯會的看法，當中寫道：「祝拜登與普京談判時一切順利，別在會上睡着，並請替我給予普京最溫暖的問候」。

拜登

拜登今年接受美國廣播公司專訪，揚言普京會為指示干預美國大選付出後果，「他將付出代價……你們很快便看到」，更直言普京是一個「殺人犯」。雖然拜登之後改口稱普京為「值得重視的對手」，但料難以一時之間改變二人的對立緊張關係。

法新社／美國《紐約時報》／《蘋果》資料室

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