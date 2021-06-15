美國總統拜登與俄羅斯總統普京今天將於瑞士日內瓦展開美俄峯會。拜登會前盛讚對方是聰明和值得重視的對手，但難以應付。他表明會明確地劃紅線，但認為兩國有合作空間，並表明峯會焦點是網絡安全合作。

拜登在北約峯會記者會形容，稍後與普京展開「重要的」會面。當有記者詢問拜登是否仍然認為普京是「殺人兇手」，他的口風則不如早前強硬。他僅回應以前被問及這個問題時，他是誠實回答的，但指不認為這件事與峯會有很大關係。

峯會將談及戰略穩定、氣候變化、貿易投資合作等，焦點相信是網絡安全合作。拜登認為兩國可在有共同利益的領域合作，強調不尋求與俄方發生衝突，但會明確地劃紅線。拜登指：「如果他（普京）選擇不合作，並作出如以往有關網絡安全或其他方面的行為，我們將作出反制。」普京接受美媒訪問時則反駁，有關俄國黑客攻擊美國的說法是沒有根據。

普京之前稱願意在互惠及對等的情況下，與美國互相引渡網絡罪犯。拜登起初回應時表示「這可能是好迹象和進展」，但白宮國家安全顧問沙利文其後澄清，拜登的言論並非針對交換引渡，而是要雙方都追究網絡罪犯。

普京外交政策顧問烏沙科夫則認為，峯會不太可能有具體協議，但會以務實樂觀態度看待，望能緩解美俄關係的僵局。他估計若峯會進行順利，兩國大使可立即返回崗位。

普拒保納瓦爾尼活着出獄

另外，俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼的情況備受關注，拜登警告若他死去，將損害俄國與多國關係；普京則拒絕保證他能否活着離開監獄，稱這非由總統作決定。普京又談到450名在1月衝擊國會山莊而被捕的人士，質疑美方是否作政治迫害。

美聯社/法新社/路透社