美國總統拜登周三在記者會上，稱他與中國國家主席習近平並不是「老朋友」，形容二人雖然了解彼此，但一切交集只是純粹的公務往來（pure business），並強調國際社會都正質疑北京未有公開透明地調查疫情源頭。

拜登周三與俄羅斯總統普京會晤，霍士新聞台記者杜西（Peter Doocy）在會後記者會上提問，稱拜登過往多次與習近平對話，「如今你會不會再致電給他，以老朋友的身份，要求他開放中國予世衞專家，以追查疫情源頭？」

2013年曾稱與習近平之間有友誼

拜登聞言回應稱：「首先直接地說，我們互相了解對方，但不是老朋友，只是純粹公務往來」。拜登任副總統期間曾多次與習近平會面，2013年拜登訪問北京期間，習近平更曾形容拜登是他的「老朋友」，拜登回應時亦稱他和習近平之間有友誼（friendship）。

杜西繼續追問拜登，稱假如北京拒絕應國際社會要求准許外界在中國境內進行透明的疫情溯源調查，事態會如何發展。拜登認為，中國正努力展示它是負責任的國家，以至在防疫及疫苗方面幫助全世界，「然而有些事用不着解釋，世人看結果便知道：到底中國有沒有真正尋根究底？」

拜登表示，正如他在七大工業國集團（G7）峯會、歐盟峯會和北約峯會上所說，他正尋求與全球合作成立新機制，在下一次疫情來臨時及早發現疫症，並迅速反應。

路透社/美國霍士新聞

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