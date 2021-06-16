美媒引述消息指，拜登在峯會前曾請教多名俄羅斯專家，包括曾在特朗普政府效力的官員，團隊一致建議拜登不要與普京一同召開記者會，以免讓普京有機會突襲，把私下討論的內容公開並提出新建議。

促會談單刀直入

大部份專家都同意拜登會談採取單刀直入的方式，直接講述黑客襲擊和人權等問題，不要讓普京對其立場有懸念；部份人主張尋求更多機會與俄方交流，如交換生計劃和恢復外交往來，有人則認為應把握每個機會傳達強硬立場。

專家團隊中其中一人是希爾，她曾在前朝政府的國家安全委員會任高級顧問，主管歐洲和俄羅斯事務，曾參與特朗普和普京赫爾辛基峯會。其他成員包括奧巴馬政府的駐俄大使麥克福爾和特夫特、北約前副秘書長高特莫勒，和現任國安委員會俄羅斯事務高級顧問格林。

另外，有美國官員指特朗普多次與普京私下秘談，曾在一個峯會上取去傳譯員的筆記，又曾趁沒有其他官員在場下與普京耳語，不過都分別被官員或幕僚記錄下來。當中包括二人2018年討論援引條約容許俄方參與審問美國官員，立即觸發美國高層官員注意。隨着拜登上任首度與普京會晤，有關方面立即行動保存相關紀錄。

Axios/美國有線新聞網絡/美聯社