宜家家居（IKEA）法國分公司早前被揭發設立大型監察系統，以至聘請私家偵探，收集員工的銀行賬戶記錄等私隱，更與警員勾結取得求職者的犯罪紀錄，估計約400人受害。凡爾賽法院周二判處IKEA罰款100萬歐元（約941萬港元），多名IKEA經理亦被罰款，但判刑比控方要求的輕。

15名被告包括法國IKEA多名前高層，還有涉交出私隱資料的4名警員。IKEA風險管理部前主任帕里斯（Jean-François Paris）被罰款1萬歐元（約9.4萬港元）及緩刑18個月。法國IKEA前行政總裁巴約（Jean-Louis Baillot）則被判緩刑兩年及5萬歐元（約47萬港元）罰款，其律師表示對判決感震驚，正考慮上訴。

年花$565萬請私家偵探

案情指出，巴約在2009年至2012年期間運用「大型監視系統」，審查求職者及員工，包括檢視員工銀行賬戶記錄、駕駛甚麼車輛，以至他們在工餘的示威活動，還虛構假職員舉報員工，而這套系統在巴約開始使用前約10年已設立。法庭文件更顯示，IKEA每年用於私家偵探費用達60萬歐元（約565萬港元）。

IKEA前分店經理索伊（Patrick Soavi）在庭上披露，他從擔任警察的外甥，請求檢視49名求職者的犯罪記錄，對方搜尋警察數據庫後，發現其中3人曾犯輕微罪行。索伊其後再向外甥傳送68人名單，對方建議剔除5名應徵者。

罰款相當於控方要求一半

被告又聘用私家偵探公司Eirpace，透過警察人脈關係，蒐集員工的犯罪紀錄，並監視他們的私生活。Eirpace東主富雷斯（Jean-Pierre Fourès）被判緩刑兩年及罰款2萬歐元（約18.8萬港元）。

案件於3月開審，控方要求向IKEA罰款200萬歐元（約1,882萬港元），法院最終僅判罰款100萬歐元。IKEA母公司Ingka發聲明道歉，稱已採取行動，防止同樣事情再發生，其法國分公司則稱強烈譴責侵犯私隱的行為，就事件造成的傷害致歉。

英國廣播公司

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