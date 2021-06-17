瑞士洛桑國際管理學院周四公佈年度世界競爭力排名，瑞士上升兩位，登上榜首；香港較去年下次兩位，排全球第7，中國則排第16位。

在全球64個國家與地區當中，前10大國家依序為瑞士、瑞典、丹麥、荷蘭、新加坡、挪威、香港、台灣、阿聯酋及美國。前兩年均排名榜首的新加坡，排名大跌4位，排在第5，但仍是亞太區最高；瑞典從去年第6名進步至今年第2名，進步最多。

報告指新加坡受國內失業、缺乏生產力和疫情衝擊經濟等問題影響，導致排名下跌。新加坡去年經濟收縮5.4%，但近來見反彈，周四公佈出口數據為連續第6個月出現增長，5月出口更錄得近9%增長。

香港及台灣是十大中另外兩個亞洲地區。報告指出，今年香港排名下跌主因是國際投資和價格減少，以及就業環境急劇惡化。在四個競爭力因素中，香港在「政府效率」的排名維持在榜首，但在「經濟表現」、「營商效率」及「基礎建設」的排名則較上一份報告稍低。

世界第二大經濟體中國，今年排名由第20位升至第16位，報告指中國「繼續減少貧困，促進基礎設施和教育發展」，經濟持續增長。

政府新聞網／日經新聞網／蘋果新聞網／新加坡《聯合早報》

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