（北美通訊）根據美國勞工部數據顯示，4月份的離職率達到2.7%，不僅遠遠超過去年的1.6%，甚至是2000年以來的最高水平。許多專家表示，這顯示出越來越多美國人開始對前景感到樂觀，同時越來越多員工跳槽也成了許多公司在努力復蘇階段的一道難題。

去年疫情剛爆發期間，許多人只求能保住工作以保障自己和家人的生活，但隨着疫情穩定員工的心態也跟着出現轉折。有越來越多人對未來充滿信心，相信現在選擇離職能讓自己擁有更好的未來。

自稱為網絡大師的查韋斯 (Melanie Chavez) 在疫情爆發之後曾換了兩次工作。 第一次是在去年6月被解僱，而被解僱後的下一個工作也不是她真正喜歡的；直到一間獵頭公司在領英 (LinkedIn) 找上了她，並帶給她一份新的助理工作，替非牟利性質客戶尋找管理人員，這需要高度社交技巧及對相關領域有着很大的熱情。查韋斯表示，「我真的很喜歡這份新工作，且覺得我會大放異彩」。

員工轉換跑道也促使僱主必須要提高工資或是提供更好升職機會來留住人才，許多員工抱着着樂觀心態，即使失業率上升也絲毫不能阻擋他們尋找更好前景的決心。

勞動經濟學家表示，雖然高離職率將使僱主面臨更高的離職成本，在某些情況下還會導致業務中斷，但人力流動通常也代表勞動市場健康，因為人們傾向於從事更適合其技能、興趣和個人生活的工作。

影響到員工選擇離職的主要原因包含了不願再被綁在辦公室，希望選擇一份能在家辦公的工作、或是厭倦因疫情緣故而增加大量的額外工作、或希望能找一份薪水更高的工作以彌補配偶失業導致的收入減少、也有部份人表示在過去疫情期間讓他們重新考慮了未來職涯規劃。

人力資源主管和勞工專家們看到了一波辭職潮。 保德信金融集團（Prudential Financial）在3 月份對 2,000名上班族進行的一項調查中，四分之一的人表示他們已有要換工作的計劃。

過去在疫情期間受到較大影響的產業如製造業、娛樂或餐飲業等，如今已經逐漸看到曙光，在政府紓困計劃和購買力逐漸復蘇情況下也開始準備要重新招聘人手，這也正好給這些產業帶來補足人力的機會。

而另一方面，許多僱主也正在努力阻止人才流失。 施耐德電氣北美分公司（Schneider Electric North America）人力資源高級副總裁阮美蘭 （Mai Lan Nguyen，音譯） 表示，在 2020 年有65%被認為具有高潛力員工獲得升職；她表示，「我們警覺到最優秀的人才有很多選擇」。

而遙距工作所促成的趨勢也給企業保住優秀員工帶來新的挑戰，許多新員工甚至從頭到尾都沒和其他同事親身見過面，透過遙距視訊，和同事之間只有業務上的往來。Ally Financial首席人力資源總監帕特森（Kathie Patterson）表示，現在的情況，企業僅能盡量和員工維持住關係，並非建立關係。