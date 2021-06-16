【首腦峯會】陷於冷戰結束後雙邊關係低點的美國與俄羅斯，兩國總統拜登與普京昨舉行首次首腦會談。在多項議題都有重大分歧下，峯會比預期早結束，但兩人同意雙方大使返回崗位，以令緊張關係降溫，一如雙方官員會前指峯會旨在討論「紅線」和探討合作空間，謀求美俄關係走向穩定和可意料的狀態。

這場舉世注視的會面，昨午在美俄談判傳統地點日內瓦舉行。普京和拜登跟瑞士聯邦主席帕梅林（Guy Parmelin）在室外合照，帕梅林祝願兩人在這「和平之城」的會談有成果。

拜登與普京亦有握手，兩人微笑都顯得拘謹。事實上，由未安排一起用餐、會後各自見記者，已可見兩位領袖的關係。會前普京說感謝拜登邀請開峯會，指美俄累積很多問題，需要最高層會談，希望會談「富有成果」，拜登則稱「面談總是比較好」，又指他尋求「可預測和理性」的對俄關係。

同意展開修改限核條約磋商

會談原計劃分為三節，先是兩位總統與雙方外長先行會談，之後雙方代表團加入，進行分成兩節的擴大會談。會前預期整場峯會在四、五小時內完成，但最後擴大會議只進行一節就完結，峯會只歷時三小時。

普京之後先開記者會交代，指兩人同意各讓早前召回國的大使重返崗位，何時則是技術問題。他否認會談滿懷敵意，反指「甚有建議性」，指兩人同意雙方展開網絡安全和修改限核條約的磋商，但否認俄是網襲主要來源，反指美國經常網襲俄。他又指兩人討論過烏克蘭和人權問題。他承認兩人各為其主「沒有友誼」，沒有互邀訪問。

如今美俄關係可說是冷戰結束後最低點。峯會前兩國官員亦淡化外界期望。美方官員放風說，拜登將明確闡釋美國價值觀和優先事項，對普京挑明，雙方在一些範疇諸如限武、氣候變遷與緩和敍利亞、利比亞衝突上有合作空間，但人權問題、黑客向美國設施發動網絡攻擊和干預大選等，在美方而言是紅線，一旦有人逾越、美國必作反擊。

拜登求「擺平」克宮留力對華

克宮也形容美俄關係處於「不理想狀態」，在許多方面基本上已零接觸，今次領袖會面會尋求釐清可以合作的議題。

近日接連跟G7、北約與歐盟盟友鞏固盟誼、謀求共同應對中俄挑戰的拜登，大概只期望讓緊崩的美俄關係回到較穩定狀態，尋求俄方在網絡和軍事活動方面克制、不再包庇犯罪集團黑客。分析認為，美國的盟友就抗衡中國的力度無法達共識，因此拜登更有需要「擺平」克宮，留力應付北京。

至於普京亦不會奢求修補吞併克里米亞事件製造的裂痕，亦不寄望美歐撤掉制裁，此次會面他的任務是闡明俄羅斯的紅線，包括烏克蘭加入北約的可能；他亦會尋求恢復兩國基本溝通管道。

路透社/美聯社/法新社/《華爾街日報》